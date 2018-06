Einigung der Vereine

Meckenheim/Rheinbach. Der Tennisclub Blau-Weiß Meckenheim-Tomburg veräußert sein Sportareal in Wormersdorf an die Bogenschützen-Rheinbach.

Zufriedenheit auf beiden Seiten des Verhandlungstisches: Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen geht die Tennisanlage im Rheinbacher Ortsteil Wormersdorf vom Tennisclub Blau-Weiß (TC BW) Meckenheim-Tomburg an die Bogenschützen-Rheinbach zur Nutzung über, wie der TC Blau-Weiß jetzt gegenüber dem General-Anzeiger erklärte.

Die Stadt Rheinbach habe diesem Vorgehen zugestimmt, so dass die Vereinsvorstände, Carsten Schnurpfeil und Stephan Gayer für den TC BW Meckenheim, und Jutta Keil und Thomas Schmitz, für den Bogenschützen-Rheinbach, ihre Unterschriften unter die entsprechenden Verträge setzen konnten, berichtete Dagmar Kunas, Pressesprecherin des TC BW Meckenheim. Die neue, weiterhin sportliche Nutzung der Anlage komme zudem der Sportlandschaft der Region zugute. „Wir sind glücklich, diese Lösung gefunden zu haben. Dem TC BW Meckenheim wird so die Möglichkeit gegeben, sich wieder voll auf den Heimatstandort zu konzentrieren und langfristige Investitionen in die Zukunft des Vereins zu tätigen“, sagte Schnurpfeil.

„Wir freuen uns für die Bogenschützen und möchten uns bei der Stadt Rheinbach für die angenehme Zusammenarbeit bedanken.“ Keil: „Wir freuen uns sehr, mit der Übernahme völlig neue Möglichkeiten einer langfristig angelegten vereinseigenen Entwicklung zu erhalten.“