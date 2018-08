RHEINBACH. Von „Soul Finger“ bis „Viva Las Vegas“: Die Blues Brothers Tribute Band „Heart & Soul“ begeistert bei Kultur im Hof auf ganzer Linie - drei Stunden lang.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 27.08.2018

Wenn Bürgermeister Stefan Raetz einmal Recht hatte, dann mit diesem Versprechen bei der Begrüßung zu Kultur im Hof am Freitag: „Das wird Spaß machen heute! Das wird ein super Abend!“ Damit legte er die Messlatte hoch für die Blues Brothers Tribute Band „Heart & Soul“.

Ein Anspruch, dem die Truppe problemlos gerecht wurde. Sie setzte mit ihrer Blues-Brothers- Show ein ganz dickes Ausrufezeichen als besonderer Höhepunkt der Veranstaltungsreihe im Himmeroder Hof. Los ging es bei leerer Bühne mit „Fortuna Imperatrix Mundi“ aus Carl Orffs „Carmina Burana“. Dann der Auftritt der „Jailhouse“-Insassen: In Handschellen führten Policeofficer die Musiker von „Heart & Soul“ durch die Menge. Und nach der Ankündigung aus dem Off „Die Blues Brothers Gang ist heute in eurem Knast zu Gast“ starteten die zwölf Bandmitglieder, die sich als wahre Könner erwiesen, dann richtig durch. Ihr Publikum ging von der ersten Sekunde an voll mit.

Besonderen Eindruck hinterließ Sängerin Cinja Pausewang alias „Aretha“ mit ihrer Soul-Röhre. So feierte der Hof drei Stunden lang die Klassiker von „Soul Finger“, „Everybody needs somebody“ und „Viva Las Vegas“. Eingestimmt hatten sich viele Gäste mit entsprechendem „Blues Brothers“-Outfit: schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, schwarzer Hut und dunkle Sonnenbrille. Dem hatten sich auch die Organisatoren Angie und Erich Marschall mit Hausmeisterin Marita Kirchhartz angeschlossen.