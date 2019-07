Wfeg Rheinbach

Rheinbach. Der Rheinbacher Stadtrat stimmt dem nächstem Wechsel in Kontrollgremium der Rheinbacher Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu. Nach Markus Pütz muss nun Bernd Beißel seinen Hut nehmen.

Einstimmig – bei vier Enthaltungen – hat der Rheinbacher Rat am Montagabend der laut Vorlage „vorzeitigen Abberufung“ eines Aufsichtsratsmitglieds der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (wfeg) zugestimmt. Was nicht in der Ratsunterlage aufgeführt war: Bernd Beißel, Mitglied der CDU-Fraktion und nach eigenen Angaben seit 20 Jahren Mitglied in dem Kontrollgremium, muss diesen Posten verlassen. Nach GA-Informationen hatte der Aufsichtsrat der wfeg bereits bei seiner Zusammenkunft am 27. Mai dem CDU-Mann das Misstrauen ausgesprochen.

Vor dem Votum hatten sich die sieben CDU-Ratsherrn Bernd Beißel, Kurt Brozio, Markus Pütz, Ulrich Sander, Joachim Schneider, Georg Schragen und Winfried Weingartz unter Protest von ihren Sitzen erhoben, um an der Beratung dieses Tagesordnungspunktes und an der Abstimmung nicht teilzunehmen. „In der Ratsunterlage befindet sich keine Begründung für diesen Schritt – und kein Name. Den habe ich aus der Zeitung erfahren“, sagte Weingartz, der am Anfang der Sitzung forderte, dass die Abwahl von der Tagesordnung gestrichen werden solle.

Ebenso machte Pütz sich für die Streichung stark: In der Vorlage sei nicht namentlich benannt, wer zur Abwahl stünde. Außerdem sei „nicht ein inhaltlicher Punkt“ enthalten, der dieses Vorgehen begründete, meinte Pütz. Dem Tagesordnungspunkt (TOP) fehle ihm zufolge somit die Grundlage. Pütz sagte, er halte die Abberufung für rechtswidrig. Außerdem behalte er sich vor, den Beschluss des Rats rechtlich zu beanstanden.

Gegen sieben Stimmen aus den Reihen der CDU votierte der Rat bei zwei Enthaltungen mehrheitlich dafür, dass sich das Gremium mit der Personalentscheidung des Aufsichtsrates befassen soll.

Dass die Ratsunterlage nicht ausführlich auf Vorgänge innerhalb der wfeg und des Aufsichtsrats einginge, fand CDU-Fraktionschefin Silke Josten-Schneider nachvollziehbar. „Es geht um interne Angelegenheiten der wfeg“, sagte Josten-Schneider. Sie schlug seitens ihrer Fraktion vor, dass Hinrich Kramme (CDU), bislang Beißels stellvertretendes Aufsichtsratmitglied, als ordentliches Mitglied gewählt werden möge. Als Krammes Stellvertreter solle Axel Wilcke (CDU) fungieren.

Mangelnde Transparenz kann Josten-Schneider in dem Wahlgang nicht erkennen

Bei vier Enthaltungen votierte das Gremium ohne Debatte für die Abwahl Beißels aus dem wfeg-Gremium. Hintergrund: Nach Querelen im Aufsichtsrat hatte vor wenigen Monaten bereits CDU-Ratsherr Markus Pütz sein Amt als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der wfeg aufgeben müssen. Streitpunkt war etwa der Wechsel in der Geschäftsführung der wfeg von Bürgermeister Stefan Raetz zum Erstem Beigeordneten Raffael Knauber (der GA berichtete). Der Rat hatte dem Wechsel von Pütz zu seinem Fraktionskollegen Oliver Baron zugestimmt.

Mangelnde Transparenz in der Umbesetzung des Aufsichtsrates kann Josten-Schneider in dem Wahlgang nicht erkennen. „Wir haben in der Fraktion ausführlich darüber gesprochen. Die Entscheidung selbst ist keine CDU-Angelegenheit, sondern eine Entscheidung aus dem Aufsichtsrat der wfeg“, sagt die Christdemokratin auf GA-Anfrage. Die SPD-Fraktion sei durch das Aufsichtsratsmitglied Ute Krupp (SPD) „immer zeitnah informiert worden“, sagte Martina Koch, Fraktionschefin der SPD. „Insofern gab es für uns genügend Zeit, in der Sache zu beraten. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass jede Fraktion selbst darüber entscheidet, wen sie in die Gremien entsenden will“, sagte Koch.

„Angelegenheiten des Aufsichtsrats der wfeg sind grundsätzlich nicht öffentlich“, erklärte Jörg Meyer, Aufsichtsratsmitglied der wfeg und UWG-Ratsherr. „Insofern halte ich das Vorgehen, die Angelegenheit nicht in der Ratssitzung im Detail vorzustellen oder gar zu debattieren für absolut richtig und nachvollziehbar“, sagte Meyer. „Für die FDP-Fraktion kann von mangelnder Transparenz keine Rede sein“, erklärte deren Fraktionschef Karsten Logemann, der langjähriges Aufsichtsratsmitglied ist. Logemann betonte, dass der Tagesordnungspunkt der Ratssitzung „auf Anregung des Aufsichtsrats der wfeg“ debattiert worden ist. Es sei Sache der entsendenden Fraktion, gegebenenfalls andere Aufsichtsratsmitglieder zu entsenden. „Eine Diskussion war in sofern am Montag nicht angebracht“, fand Logemann. „Im Übrigen sind bei der FDP alle Ratsmitglieder Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder in den Gremien der wfeg und insofern über alle Angelegenheiten ausführlich informiert.“ Die Empfehlung des Aufsichtsrats sei „sehr gut nachvollziehbar“.

Grünen-Fraktionssprecher Joachim Schollmeyer stellte fest, dass es im Rat „um einen internen Vorgang im Aufsichtsrat der wfeg“ ging. „Ich gehe davon aus, dass der CDU und insbesondere den Mitgliedern der Fraktion, die die Absetzung des TOP beantragt hatten, bekannt war, um welche Personalie es ging“, erklärte Schollmeyer. Umso mehr, da „die Grundlage für die Abstimmung bereits im Aufsichtsrat der wfeg lange vorher geschaffen wurde – auch die dort getroffene Entscheidung inklusive der Begründung“, sagte der Grüne. „Aus unserer Sicht war hinreichend Transparenz vorhanden.“ Beißel war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.