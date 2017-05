Prozessbeginn in Bonn

Das 44-jährige Opfer leidet noch heute an den Folgen des Schusses.

Rheinbach/Bonn. Auslöser war die schlechte Farbe: Ein 35-jähriger Begleiter eines Bodybuilders muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Bonner Schwurgericht verantworten. Er hatte im November 2016 auf einen Bronzierer geschossen.

Das ganze Malheur war die Farbe, die eigentlich den Muskelpaketen eines jungen Bodybuilders zu höchstem Glanz verhelfen sollte: Aber der nussbraune Goldton, der einem 31-jährigen Profi-Athleten während der Internationalen Westdeutschen Meisterschaften in Rheinbach aufgesprüht worden war, haftete nicht und verlief während der Präsentation. „Ganz klar, dass damit keine Meisterschaft zu gewinnen war“, erinnerte sich sein Onkel, ein 35-jähriger selbstständiger Hausmeister aus Wuppertal, der sich seit Montag vor dem Bonner Schwurgericht wegen versuchten Totschlags verantworten muss. Denn der Backstage-Streit, der am Rande der Bodybuildershow um die „Scheißfarbe“ eskalierte, führte am 6. November 2016 zu einem fast tödlichen Bauchschuss. Getroffen wurde Alexander R., damals ein Mitarbeiter des Bräunungsstudios. Der 44-Jährige war für den strahlenden Schimmer der Athleten zuständig gewesen.

Täter wartete vor der Halle auf das spätere Opfer

Die Siegerehrung war lange schon vorbei, als der angeklagte Onkel vor der Halle offenbar auf das spätere Opfer wartete. Nicht nur aus Rache für die schlechte Farbe und den verpatzten Sieg seines Schützlings, sondern auch, weil er noch eine Rechnung mit dem Farbsprüher offen hatte, wie die Anklage vermutet.

Denn Alexander R., einst Kampfsportlehrer und Türsteher, soll den Angeklagten nach der deutlichen Farbklage hart angegangen sein. „Plötzlich hat der mich von hinten angesprungen, in den Schwitzkasten genommen, nach oben gezogen, bis ich auf den Zehenspitzen stand, und gewürgt, bis ich keine Luft bekam“, sagte der 35-Jährige vor Gericht. Aus Angst vor diesem „aggressiven und schlecht gelaunten Typen“ habe er sich verdrückt und draußen auf seinen Neffen gewartet.

Dann, gegen 19.35 Uhr, der Showdown vor der Halle. Plötzlich sei der Farbsprüher erschienen und hätte gefragt: „Wartest Du auf mich? Willst Du Dir noch 'ne Packung abholen?“ Mit einem Gegenstand in der Hand sei er bedrohlich auf ihn zugekommen, so der Angeklagte. „Da habe ich die Waffe gezogen, durchgeladen und der Schuss ging los. Das hatte ich nicht beabsichtigt. Das war ein Unfall.“ Anschließend sei er – aus Angst vor weiteren Angriffen – schnell abgehauen.

Aus Fernsehen und Internet von der Fahndung erfahren

Dass er Alexander R. getroffen hat, habe er erst am nächsten Tag im Fernsehen erfahren, und im Internet von seiner Fahndung gelesen. „Ich konnte das nicht glauben. Für mich ist eine Welt untergegangen“, sagte er. Selber gestellt hat er sich nicht, zwei Tage später wurde er festgenommen. Die Pistole, so erklärte der 35-Jährige, trage er seit zwei Jahren bei sich, nachdem er selbst Opfer eines Schusses geworden sei. Einen Waffenschein besitzt er nicht.

Alexander R. überlebte das Attentat. „Ein Riesenglück, einerseits“, berichtete der 44-Jährige als Zeuge, aber da nicht nur Organe, sondern auch Nervenstränge und Wirbelsäule beim Durchschuss beschädigt wurden, sind die gesundheitlichen und beruflichen Folgen dramatisch. „Seitdem gibt es keine Nacht mehr, die ich schlafe.“ Dass er den Angeklagten bedroht haben soll, das bestreitet der Zeuge. Der 35-Jährige habe eindeutig vor der Halle auf ihn gewartet und sofort geschossen. „Da war ich rund sechs Meter entfernt.“ Der Prozess wird fortgesetzt.