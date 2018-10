Bei Rheinbach-Wormersdorf

RHEINBACH. An der Autobahn 61 werden in Höhe Rheinbach-Wormersdorf Arbeiten an der Lärmschutzwand durchgeführt. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit Beeinträchtigungen rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Nur ein Fahrstreifen steht Verkehrsteilnehmern von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 15 Uhr, auf der A61 im Bereich Rheinbach-Wormersdorf in Fahrtrichtung Koblenz zur Verfügung. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, führt die Regionalniederlassung Ville-Eifel dort in dieser Zeit Arbeiten an der Lärmschutzwand durch.