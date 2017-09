Straßensperrung in Rheinbach

Einspurige Verkehrsführung entlang der Aachener Strasse aufgrund morgig anstehender Fräsarbeiten an der Fahrbahndecke der B 266.

Rheinbach. Die Arbeiten an der Rheinbacher Stadtumgehung werden voraussichtlich sechs Wochen dauern. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Einen Vorgeschmack auf die kommenden sechs Wochen bekamen die Autofahrer am Montag auf der Rheinbacher Stadtumgehung in Form von Markierungsarbeiten: Ab Dienstag saniert der Landesbetrieb Straßen NRW die vielbefahrene B 266. Um die Fahrbahndecke zu erneuern, ist von der Kreuzung Aachener Straße/B 266 bis zur Kreuzung Gymnasiumstraße/B 266 eine Einbahnregelung eingerichtet.

Der Verkehr in Richtung Meckenheim wird durch die Baustelle geführt. Der Verkehr in Richtung Euskirchen wird über Ramershoven und Peppenhoven umgeleitet. Baustellenampeln ermöglichen an den genannten Kreuzungen der B 266 ein Überqueren.