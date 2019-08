Radtour für den guten Zweck

RHEINBACH. Die 85 Fahrer sammeln Spenden und werben für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Während der Tour werden rund 18 000 Euro an Spendengeldern gesammelt, die dann in Bonn der DKMS überreicht werden sollen.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 06.08.2019

Es ist zwar noch etwas Zeit bis zur VIP-Etappe der Charity Tour des Radtreffs Campus Bonn (RCB) zugunsten des Kampfes der Deutschen Knochenmarkspenderdatei gegen den Blutkrebs. Die Zeit bis zum Start am Sonntag, 18. August, um 17 Uhr am Rathaus in Beuel kann Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz nutzen, um noch etwas zu trainieren.

Das Radsport-Trikot hat Helmut Thillmann, Vorsitzender des RCB, ihm schon einmal überreicht. Stefan Raetz beteiligt sich aus Überzeugung und aus eigener Betroffenheit: „Wenn man selbst betroffen ist, weiß man erst, wie wichtig die Typisierung ist“, sagte er. Die Registrierung eines einzigen potenziellen Stammzellenspenders kostet 35 Euro. Eine passende Stammzellenspende kann lebensrettend sein für einen Blutkrebspatienten. Die DKMS/Barmer Charity Tour will die öffentliche Aufmerksamkeit darauf lenken. Bei der Tour werden sich 85 Radfahrer und ein elfköpfiges Service-Team, begleitet von den Johannitern, am 17. August vom Start am Beueler Rathaus auf die 340 Kilometer lange Tour nach Meschede auf den Hennedamm und zurück machen. Während der Tour werden rund 18 000 Euro an Spendengeldern gesammelt, die dann in Bonn der DKMS überreicht werden sollen.

„Das Sponsorennetzwerk ist inzwischen sehr groß“, stellte Raetz fest. Damit erhöht sich die Gesamtspendensumme auf mehr als 100 000 Euro, wie Thillmann sagte. Die letzte VIP-Etappe von Beuel zum Alten Bonner Rathaus am 18. August werden Prominente mitfahren wie Stefan Raetz, weitere Bürgermeister der Region und Vertreter großer Unternehmen. Die VIP-Tour endet um 17.30 Uhr auf dem Bonner Marktplatz.