Kollision in Rheinbach-Loch

Rheinbach-Loch. Auf der L 210 Richtung Euskirchen stieß ein Taxi mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt.

20.04.2017

Auf der L 210 zwischen Rheinbach-Loch und Euskirchen sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge in einen Unfall geraten. Offenbar wollte einer der Fahrer nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Zur gleichen Zeit versuchte der Taxifahrer wohl, an dem Pkw vorbeizuziehen und prallte auf das Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Pkw in einen Graben geschleudert. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, zwei weitere leicht.

Die freiwillige Feuerwehr aus Euskirchen-Flamersheim rückte an, um den ausgelaufenen Treibstoff mit Sand zu binden. Mehrere Rettungswagen und ein Notarztwagen wurden an der Unfallstelle gesichtet. Zurzeit werden die beiden aus Euskirchen stammenden Fahrzeuge noch geborgen. (ga)