Autorenlesung in Rheinbach

Rheinbach. Die Regisseurin und Romanautorin Sonja Heiss ist in Rheinbach „Zu Gast auf dem Sofa“. Die Wahl-Berlinerin liest am Donnerstag, 23. November, aus ihrem Erstlingswerk "Rimini".

Sich wie im Kino vor einer großen Leinwand wähnen und dabei doch, in den weichen Schlafanzug gewandet, mit einem Buch in der Hand daheim unter der Bettdecke liegen: Wenn eine Filmregisseurin ihren ersten Roman schreibt, dann ist lebendiges Kopfkino in vielfachen Dimensionen garantiert. Sonja Heiss hat bereits in jungen Jahren mehrfach ausgezeichnete Filme realisiert, am Donnerstag, 23. November, ist die in München geborene Wahl-Berlinerin „Zu Gast auf dem Sofa“ in der Rheinbacher Hochschul- und Kreisbibliothek an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Die 40 Jahre alte Roman-Debütantin hat das Erzählen beim Film gelernt. Ihr Streifen „Hedi Schneider steckt fest“ mit Laura Tonke in der Titelrolle feierte auf der Berlinale 2015 Premiere und wurde vom Publikum und von der Kritik gefeiert. Neben vielen Auszeichnungen gab es unter anderem den Deutschen Filmpreis. „Rimini“ heißt nun ihr vor wenigen Wochen erschienener Erstling. Der Titel ist Sinnbild für die vielen schicksalhaften Begegnungen in dem 400 Seiten starken Werk.

Darum geht es

In dem italienischen Adria-Badeort, Synonym für deutsches Mittelschicht-Urlaubsglück in den 60er-Jahren, nimmt Heiss ihre Leser mit in die schäbige, kleine Kammer von Kellner Giovanni, der die frisch verheiratete Barbara zum amourösen Abenteuer verleitet, von dem Bräutigam Alexander nichts mitbekommt. Weniger wegen des wallenden Brusthaares des in Liebesdingen bewanderten Gigolos ist die Szene so lesenswert, sondern weil sie Aufschluss darüber gibt, wie zerrissen die mit dieser Heimlichkeit gestartete Ehe von Barbara und Alexander ist und warum deren Kinder Hans und Masha auch nicht gerade auf der Glücksseite des Lebens stehen.

Das Buch von Sonja Heiss, alleinerziehende Mutter einer neun Jahre alten Tochter, durchzieht die immanente Suche nach Geborgenheit, gleich aus welcher Perspektive sie gerade erzählt. Masha etwa kann kurz vor ihrem 40. Geburtstag Dauerfreund Georg buchstäblich nicht mehr riechen. Dabei hat sie sich gerade entschlossen, ein Kind zu bekommen, wozu Georg seinen Beitrag leisten soll. Die körperliche Annäherung scheitert jedoch daran, dass Masha plötzlich eine bis dato nicht wahrgenommene Ammoniaknuance auf der Haut ihres Lebenspartners entdeckt - ein Trennungsgrund für Masha.

Zwiegespaltenheit der Hauptfiguren

Apropos Zweisamkeit: Manche Szene des Zusammenseins von Mann und Frau auf 400 Seiten Rimini würden, sollten sie als Fernsehfilm verfilmt werden, nicht zur Rosamunde-Pilcher-Sendezeit über den Sender gehen, sondern weit nach den Tagesthemen. Gleichwohl zeigen gerade diese Beschreibungen die Zwiegespaltenheit der Hauptfiguren, die im Grunde ihres Herzens nichts anderes suchen als Geborgenheit. Keine Frage, Sonja Heiss ist eine brillante Beobachterin, und sie weiß das Gesehene in schönste Sätze zu kleiden - mal zum laut Lachen, mal zum Kopfschütteln ob der hausgemachten Glücklosigkeit von Barbara und Alexander sowie ihrer Kinder Masha und Hans.

„Tut schön weh“, urteilt Schauspieler Lars Eidinger im Klappentext, der zusammen mit Heike Makatsch, Joachim Król und Margarita Broich die Hörbuchfassung vorträgt. Dramatischer als der Untergang der Titanic gelingt Heiss die schmerzhafte Beschreibung des Ablebens von Wellensittich Bizzi. Den hat sich Alexander gekauft, scheinbar um seinem Rentnerdasein Sinn und Leben zu verleihen, denn seine Frau Barbara interessiert sich schon lange nicht mehr für ihn, vermutlich seit dem Seitensprung in Rimini vor fast 50 Jahren. Man möchte mitweinen oder mitlachen, wenn sich der Ruheständler neben den dahinsiechenden Piepmatz bettet, der irgendwann aufhört zu atmen. Nur: Überfordert ist Alexander in Rimini wahrlich nicht alleine.

Sonja Heiss ist am Donnerstag, 23. November, ab 19.30 Uhr „Zu Gast auf dem Sofa“ in der Hochschul- und Kreisbibliothek, Von-Liebig-Straße 20. Karten gibt es für zehn, ermäßigt sechs Euro in der Buchhandlung Kayser sowie den Hochschul- und Kreisbibliotheken in Rheinbach und Sankt Augustin, Grantham-Allee 20. „Rimini“ ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (20 Euro), das Hörbuch bei Headroom Sound Production (19,99 Euro).