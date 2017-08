Sieben Verletzte

Ein Unfall auf der A61 hat am Samstag in Fahrtrichtung Köln zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Rheinbach. Nach einem schweren Unfall auf der A61 in Höhe des Rastplatzes Peppenhoven mit sieben Verletzten flüchtete der mutmaßliche Verursacher über die Felder. Auch am Sonntag ist der Mann weiter flüchtig.

Von Axel Vogel und Angelika Praus, 13.08.2017

Ein schwerer Unfall mit insgesamt vier Autos hat sich am Samstagmittag auf der A61 in Höhe des Rastplatzes Peppenhoven in Fahrtrichtung Köln ereignet. Der vermutliche Unfallverursache flüchtete zu Fuß über die Autobahn. Laut Informationen der Rheinbacher Feuerwehr sind bei der Kollision kurz hinter der Raststätte Peppenhoven sieben Personen verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer eines Mercedes-Sportwagens, der bislang als mutmaßlicher Unfallverursacher gilt, war laut Polizeiinformationen bereits vor der Raststätte wegen Drängelns aufgefallen. Er übersah kurz nach der Raststätte ein niederländisches Auto mit Hänger, das gerade wieder von der Raststätte auf die Autobahn auffuhr. Nach ersten Informationen war der Sportwagenfahrer in dem Moment dabei, ein Auto auf der linken Fahrspur rechts zu überholen. In Folge des unerlaubten Überholmanövers prallte er auf das Fahrgespann.

Nach der Kollision machte sich der mutmaßliche Unfallverursacher aus dem Staub. Laut Angaben der Polizei flüchtete er vermutlich über die Autobahn in Richtung Peppenhoven. Ob er unter Schock stand oder Alkoholeinfluss, ist nicht bekannt. Einsatzkräfte suchten den Unfallort im Umfeld von einem Kilometer nach dem Fahrer ab.

Laut Autbahnpolizei Köln befindet sich der Mann auch am Sonntagvormittag noch auf der Flucht. Bei dem Unfallwagen handelt es sich der Polizei zufolge um einen Mietwagen. Die Suche nach dem Fahrer gestaltet sich jedoch schwierig, da zwar der Mieter schnell ermittelt werden könne, jedoch nicht der Fahrer.

Der Verkehr staute sich während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten auf mehrere Kilometer. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer unter der Telefonnummer 0221/2290.