Verfolgung in der Innenstadt

Rheinbach. Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Donnerstagabend in Rheinbach in seinem Auto vor der Polizei geflohen. Bei der Flucht durch die Innenstadt verletzte der Mann eine Frau und beschädigte zwei Fahrzeuge.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.12.2018

Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer in Rheinbach vor der Polizei geflohen und hat bei seiner Fahrt in einem Ford Fiesta mehrere Autos beschädigt und eine Frau verletzt. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, als diese auf dem Weg zu einem gemeldeten Einbruch im Stadtteil Wormersdorf war. Als der Fahrer das entgegenkommende Polizeiauto sah, wendete er und fuhr davon. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Bei der Flucht missachtete der Fahrer, der später von Zeugen als dunkelhaarig und bärtig beschrieben wurde, zunächst ein Anhaltezeichen der Polizei am Kreisverkehr der Landstraße 471/Bundesstraße 266. Anschließend fuhr der Verdächtige weiter in die Rheinbacher Innenstadt, wo er nach bisherigem Ermittlungsstand zwei Autos touchierte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Zudem meldete sich am Abend eine Fußgängerin auf der Rheinbacher Polizeiwache, die angab, dass ihr ein Ford Fiesta beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs über einen Fuß gefahren sei. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Zwar verloren die Beamten bei der Fahrt durch die Innenstadt die Spur des Autofahrers, jedoch konnten sie über das Kennzeichen des Pkw die Anschrift des Halters herausfinden, wo die Ermittlungen fortgesetzt wurden. Der Mann wurde an der Adresse allerdings nicht angetroffen. Jedoch fanden Ermittler des Verkehrskommissariats 2 den gesuchten Fiesta am Freitagmorgen an der Rheinbacher Gutenbergstraße. An dem Fahrzeug entdeckten sie Unfallbeschädigungen.

Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Verkehrskommissariat 2 in Meckenheim in Verbindung zu setzen.