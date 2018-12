Fahndung läuft

Bonn/Rheinbach. Die Polizei sucht mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einen Auto- und Spritdieb. Zuvor soll der unbekannte Mann ein Fahrzeug von einem Gebrauchtwagenhändler entwendet haben.

Am Donnerstag, 13. Dezember, gegen 9.45 Uhr, soll ein bislang noch unbekannter Mann einen schwarzen Audi A5 in Rheinbach unterschlagen haben. Bei einem Gebrauchtwagenhandel in der Koblenzer Straße hat sich der Mann von Mitarbeitern den Schlüssel für das Fahrzeug ausgeliehen und ist in einem unbeobachteten Augenblick davongefahren.

Wenig später fiel der Audi, an dem nun nach bisherigen Kenntnissen in Rheinbach entwendete Kennzeichen angebracht wurden, in Bonn-Duisdorf an einer Tankstelle auf. Dort tankte der Fahrer Diesel und fuhr ohne zu bezahlen weiter. Dabei wurde der Verdächtige an einer Zapfsäule von der Überwachungskamera aufgenommen.

Am Mittag wurde das unterschlagene Fahrzeug dann auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Alfter-Impekoven abgestellt. Möglicherweise war eine Weiterfahrt mit dem Audi - einem Benziner - von hier aus aufgrund des getankten Dieselbrennstoffs nicht mehr möglich. Am späteren Abend meldeten Zeugen der Polizei den Brand des Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem vorsätzlichen Anzünden des Wagens aus.

Wer kennt diesen Mann?

Da der Täter bisher noch nicht identifiziert werden konnte, veröffentlicht die Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos des unbekannten Mannes. Dieser wird darüber hinaus auf etwa 25-32 Jahre alt geschätzt, und als ca. 1,75 - 1,80 Meter groß mit schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Der Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.