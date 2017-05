Ausbau bei den Maltesern

Rheinbach. Nachdem die Pläne der Malteser zum Bau des Pflegeheims auf dem Gelände des früheren Rheinbacher Krankenhauses im März gehörig ins Stocken geraten waren, hat das Großprojekt nun wieder an Fahrt aufgenommen.

Ein Raunen erfüllt den Großen Sitzungssaal des Rheinbacher Rathauses. Wohl gewählte Worte, findet Architekt Cafer Sagir aus Bielefeld, um zu erklären, dass rund um den 31. Juli 2018 ein neues Seniorenpflegeheim in der Glasstadt eröffnen wird: „Wir schaffen das“, sagt Sagir und muss über seine Worte sowie über die Verwendung eines Merkel-Zitats selbst kurz schmunzeln.

Keine Frage: Nachdem die Pläne zum Bau des Pflegeheims inklusive Angebot des Betreuten Wohnens und des Gesundheitszentrums auf dem Gelände des früheren Rheinbacher Krankenhauses im März gehörig ins Stocken geraten waren, hat das Großprojekt nun wieder an Fahrt aufgenommen – an rasanter Fahrt, wenn es nach den ehrgeizigen Vorstellungen der Malteser Deutschland gemeinnützigen GmbH geht.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung und Verkehr stellte Sagir am Dienstagabend die augenscheinlich umfassend überarbeiteten Pläne vor. Hintergrund: Noch in der März-Sitzung hatte der Ausschuss eine Veränderungssperre für das Gelände zwischen Grabenstraße, Gerbergasse und Kriegerstraße erlassen. Grund: Der Anfang des Jahres vom Investor vorgelegte Plan war bei der Bauverwaltung und den Ausschussmitgliedern wegen seiner Massivität durchgefallen. Das Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg, das auch das Malteser-Krankenhaus auf dem Bonner Hardtberg betreibt, plant den umfangreichen Abriss des einstigen, 2006 geschlossenen Krankenhauses, um dort ein Pflegeheim mit Betreutem Wohnen zu bauen und das bestehende Gesundheitszentrum zu erweitern. Das im August vergangenen Jahres vorgelegte Konzept sieht eine dreistufige Entwicklung des Areals vor.

Der Bonner Krankenhausbetreiber drückt aufs Tempo. Am 31. Juli 2018 soll der Bau des Pflegeheims spätestens abgeschlossen sein. Dann ändern sich die rechtlichen Vorgaben für den Betrieb des Seniorenheims. Heißt: Dem bestehenden Seniorenheim vis-à-vis des Gesundheitszentrums droht die Schließung.

Zahlreiche Veränderungen in den Entwürfen

Die von Cafer Sagir präsentierten Entwürfe zeigen deutlich, dass der Bielefelder Diplom-Ingenieur eine Fülle von Veränderungen vorgenommen hat. So ist das Gebäudeensemble kleinteiliger und in verschiedene Abschnitte geteilt. Ebenso sind die Höhen der Gebäude gegenüber dem Umfeld reduziert worden – eine Kernforderung der Verwaltung. „An keiner Stelle sind unsere Vorschläge höher als die Nachbarbebauung“, so Sagir. Noch in dieser Woche wollten die Malteser einen Bauantrag bei der Rheinbacher Verwaltung stellen, erklärt der Architekt.

Somit könne der Ausschuss in der Sitzung am 20. Juni formal über eine Ausnahme der verhängten Veränderungssperre entscheiden, berichtet Margit Thünker-Jansen, Rheinbachs Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung, Infrastruktur und Bauen. Wenn dieses positive Votum vom Rat bestätigt wird, könnten die Arbeiten zum Bauabschnitt eins, dem Bau des Pflegeheims, beginnen.

„Ich sehe es als sehr sportlich an, dass sie am 1. August 2018 fertig sein wollen“, meint Franz-Josef Schockemöhle (UWG). „Wir haben Bauunternehmen, die das in der Zeit bauen können“, entgegnete Sagir. Sollten bis zur Erteilung der Baugenehmigung nicht vier Monate ins Land ziehen, wäre die erste Wegstrecke des dreigliedrigen Vorhabens in zwölf Monaten Bauzeit zu realisieren, merkt Sagir an, verweist auf seine 30-jährige Erfahrung mit Projekten dieser Größe und krönt seine Antwort mit dem während der Hochzeiten des Flüchtlingsansturms getätigten Kanzlerinnenwort: „Wir schaffen das.“ Wie viel Geld die Malteser investieren, wollten die Investoren nicht preisgeben – noch nicht.