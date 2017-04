Ausstellung im Glaspavillon Rheinbach

Rheinbach. Heinz Werner Niedecken ist mit seiner Ausstellung „unterwegs“ im Glaspavillon. Der Rheinbacher Dermatologe zeigt seine Werke, die er mit Öl auf Papier schafft. Die Ausstellung ist noch bis 17. April zu sehen.

Von Tobias Zoporowski, 04.04.2017

Kunst vom Dermatologen: Allerdings nicht auf der Haut, was angesichts seiner Profession nahe liegen würde, sondern überwiegend mit Öl auf Papier malt Heinz Werner Niedecken, der den meisten Rheinbachern als niedergelassener Hautarzt bekannt sein dürfte. Unter dem Titel „unterwegs“ stellt der Mediziner im Glaspavillon an der Glasfachschule ab sofort eine Bandbreite seiner Werke aus und begrüßte zahlreiche Kunstinteressierte zur Vernissage am vergangenen Samstag.

Immer wiederkehrende Motive seiner Arbeiten sind das Meer und die Farbe Blau, wobei Niedecken kein plakatives Abbild zum Gegenstand seiner Malerei macht, sondern Stimmungen aufgreift. Anregungen für seine Werke gaben viele Reisen unter anderem bis zum Polarmeer und nach Namibia. Dennoch sind sie nicht als Reise- oder Landschaftsbilder zu verstehen, sondern stellen die Stimmung des Künstlers beim Betrachten der jeweiligen Szenerie dar.

„Wissenschaftler und Künstler haben viel gemeinsam, sie suchen Neues, noch Unbekanntes, sie graben jenseits der ausgetretenen Pfade“, wusste Gerd Wiendieck, Vorsitzender des Kunstforum '99 und emeritierter Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie, eingangs zu berichten. So sei das Credo der Wissenschaft „Think outside the box“ unmittelbar übertragbar und beinhalte Kreativität und Neugier.

Seinen Sinn für die Kunst und speziell für die Malerei entdeckte Niedecken keineswegs als „Spätberufener“. Bereits während seiner Schul- und Studentenzeit keimte sein Interesse an der Malerei, und er besuchte Kurse bei Malern und an Kunstakademien. Der fordernde Alltag als Mediziner und Familienmensch ließ eine intensivere Beschäftigung mit der Materie indes kaum zu. Später bot sich Niedecken die Malerei als Gegengewicht zum Berufsalltag, in den Feierabendstunden gar als eine Art „Medikament“, mit dem er die berufliche Verantwortung in kreative Schaffenskraft verwandeln konnte. Dabei entstanden nie große Serien, anfangs malte Niedecken „mit allem auf alles“, so Laudator Wiendieck, und widmete sich zunächst Aquarellen, bevor er die „Strahlkraft der Ölfarben“ entdeckte.

Dabei bediente er sich einer ungewöhnlichen Technik und bemalte bereits bedrucktes Papier, etwa alte Zeitungen, weshalb er sich praktischerweise die Untermalung sparen konnte. Auch diese Arbeitstechnik entsprang seiner kreativen Neugier. Und so schuf er mit seiner Maltechnik sehr reizvolle Mischungen aus bereits Vorhandenem und neu Gestaltetem.

Wichtig war ihm stets, dass der Entstehungsprozess eines neuen Werkes nie zu viel Zeit in Anspruch nahm. Die Malerei sollte in erster Linie eine Nebenbeschäftigung und ein Ausgleich zum Beruf bleiben.

„Wenn ich nach einem anstrengenden Praxistag abends fertig war, musste auch das Bild fertig sein“, so Heinz Werner Niedecken bei der Ausstellungseröffnung.

Die Ausstellung „unterwegs“ ist noch bis Montag, 17. April, zu sehen. Der Glaspavillon öffnet freitags bis sonntags von 11 bis 15 Uhr und nach Absprache. Alle ausgestellten Bilder stehen auch zum Verkauf. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Rheinbach zugute.