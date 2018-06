Literatur-Event "Bloomsday" in Rheinbach

Pat D'Arcy schlüpft unter anderem in die Rolle des Leopold Bloom, der Hauptfigur in dem Roman "Ulysses" von James Joyce.

Rheinbach. Anhänger des irischen Schriftstellers bitten in Rheinbach am Samstag, 16. Juni, zum „Bloomsday“ mit Livemusik, Schauspiel, Rezitation und irischen Gaumenfreunden.

Zugegeben: Mit einer in Butter gebratenen Hammel- oder Schweineniere kulinarisch den Tag zu beginnen, ist nicht jedermanns Geschmack. Allerdings genießt das ungewöhnliche Frühstück eine Art Kultstatus, seitdem James Joyce das Gericht seiner Hauptfigur Leonard Bloom aus „Ulysses“ literarisch sozusagen in den Mund legte. Seit 1954 wird der „Bloomsday“ am Samstag, 16. Juni, von immer mehr Literaturfreunden rund um den Globus zelebriert – in Rheinbach dieses Jahr sogar in zwei Teilen.

Der Bloomsday erzählt die Geschichte eines einzigen Tages im Leben von Leonard Bloom: Der 16. Juni 1904 in Dublin ist kein einzigartiger Tag, doch er ist einzigartig erzählt. Mit „Bloomsday Part I“ oder „James Joyce am Morgen“ startet der 16. Juni um 10.30 Uhr in der Buchhandlung Kayser – kostenlos für alle Interessierten, ob Ulysses-Liebhaber oder Joyce-Novize. Der aus dem irischen Dundalk stammende Rheinbacher Pat D'Arcy, Tom Engeland, Moira Hansen und Gabi Pesch warten mit kurzweiligen Auszügen aus dem Roman auf Deutsch und Englisch auf. Dazu gibt es Irisches.

Keine Frage: Vor „Ulysses“ war Dublin eher die ärmliche Hauptstadt des britischen Hinterhofes. Nach dem Erscheinen des Meisterwerks war Dublin ein Ort der Weltliteratur. Der zweite Teil des Gedenktages „Bloomsday Part II – Blooms Dublin“ geht dann ab 19.30 Uhr in der urigen Aula des Rheinbacher St. Joseph-Gymnasiums, Stadtpark 31, über die Bühne.

Pat D'Arcy, Barry 'O'Farrell, Marguerite Byrne, John Duffy und Hanns-Georg Mostert präsentieren eine gefällige Mischung aus Livemusik, Schauspiel, Rezitation und irischen Gaumenfreunden – darunter einem frischen Pint Guinness und Irish Stew, dem traditionellen irischen Eintopfgericht. Die Leckerei besteht aus Hammel- oder Lammfleisch, Kartoffeln, Zwiebeln und Petersilie. Zwar werden oft auch Karotten, Pastinaken, Steckrüben oder Graupen hinzugefügt, Puristen lehnen diese Ingredienzien aber ab.

Gabi Pesch, Gaby Bank, Peter Schlinkmann und Elisabeth Weckes tragen Passagen aus „Ulysses“ im englischen Original vor, während der nordirische Musiker Shay McVeigh das Publikum mit Folksongs unterhalten wird. Außerdem singen Straßenkünstler Brendan The Prettygood und Sarah Thomsen, begleitet von den Musikern Michael Probst-Neumann und Tom Kannmacher.

Der Eintritt zu „Bloom's Dublin“ ist kostenlos, eine Reservierung erforderlich. Karten gibt's in der Buchhandlung Kayser, unter 0222/692630 oder im CoachHaus, unter 0222/69117040.