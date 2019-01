Regine Vogel, Ute Knipprath, Dr. Ralf Schmitz, Dr. Erich Claßen, Prof. Dr. Michael Schmauder und Dr. Martin Heinen (v.l.n.r.) während der Besprechung in den Werkstätten des LVR-LandesMuseums Bonn. Im Vordergrund die Blockbergung mit abgenommener Gipsdecke.

Rheinbach. Ein 4500 Jahre altes Skelett schlummerte im Boden der künftigen Gewerbefläche Wolbersacker an der A61. Experten des LVR-Landesmuseums Bonn sehen in der Entdeckung den bedeutendsten Fund eines Skeletts aus der Jungsteinzeit im Rheinland.

Jetzt hat auch Rheinbach einen „Ötzi“: Im Boden des künftigen Gewerbeparks Wolbersacker im Nordosten von Rheinbach entdeckten Archäologen das Skelett eines Menschen, der vor rund 4500 Jahren in der Jungsteinzeit gelebt hat. Nach Angaben von Experten des LVR-Landesmuseums Bonn ist es das erste erhaltene Skelett im Rheinland, welches aus der Zeit um 2800 bis 2200 vor Christus stammt.

Ein Jahr lang hatten die Archäologen ihre Entdeckung in Rheinbach geheim gehalten. Grund: „Hobbyarchäologen“ sollten vom wilden Suchen auf eigene Faust abgehalten werden. Ans Licht der Öffentlichkeit kommt die aufsehenerregende Entdeckung durch einen Blog auf der Internetseite des LVR Landesmuseums Bonn. Dort berichtet die wissenschaftlichen Volontärin Susanne Domke über die Bergung des Fundstücks, die derzeit laufende Untersuchung und die geplante Restaurierung. Im nächsten Jahr soll der Fund in dem Bonner Museum an der Colmantstraße ausgestellt werden.

Die Fundstelle selbst ist zwischenzeitlich bebaut. Auf dem Gelände an der A61 hat DHL Supply Chain, der auf Kontaktlogistik spezialisierte Bereich der Deutsche Post DHL Group, ein modernes und nachhaltiges Logistikzentrum für die Energiemanagement-Unternehmen Eaton. Das Gebäude mit rund 35.000 Quadratmeter Nutzfläche soll schon bald in Betrieb genommen werden soll.