Raubüberfall

Bonn. Die Polizei fahndet nach einem bewaffneten Räuber. Dieser hatte am Mittwochabend Mitarbeiter eines Autohauses in Rheinbach bedroht und Geld gefordert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.08.2017

Gegen 17.30 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum des Autohauses an der Boschstraße in Rheinbach, dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann hatte sein Gesicht zum Teil mit einem Tuch verdeckt, bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und zwang sie zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend lief er aus dem Gebäude in Richtung der Bahnhaltestelle "Römerkanal" davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Suchhund zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Gefunden wurden allerdings mehrere Geldscheine, die der Unbekannte offenbar auf seiner Flucht verloren hatte. Zeugen beschrieben den Täter wie folgt:

- 25-35 Jahre alt

- 175-180 Zentimeter

- normale Statur

- sprach gut deutsch mit Akzent

Bekleidet mit

- dunkler Sporthose mit roten Streifen,

- dunkler Sportjacke mit hellen Streifen, dunklen Turnschuhen

- Dreieckstuch mit hellerem Emblem oder Muster

- Kapuze oder Mütze

Es ist nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige in einem in der Nähe bereitstehenden Fahrzeug weggefahren ist. Deshalb bitten die Bonner Ermittler um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und dem beschrieben Tatverdächtigen, an das Kriminalkommissariat 32, Rufnummer 0228/150 oder an KK32.Bonn@polizei.nrw.de