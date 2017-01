Prunksitzung in Wormersdorf

Prunksitzung in Wormersorf; Kinderprinzessin Johanna I (Lucke) hält Einzug.

16.01.2017 Rheinbach-Wormersdorf. Bei der großen Prunksitzung in der Wormersdorfer Turnhalle begeistern die Grün-Weißen Funken vom Zippchen, „Die Filous“ und „Ne komische Hellije“.

Wenn im Land der Liebe Karneval angesagt ist, dann ist Stimmung garantiert. So war es auch am Samstag, als die achte große Prunksitzung der KG Wormersdorf um die Vorsitzende Anja Zavelberg in der Turnhalle anstand. Als nach dem Einmarsch der „Happy Amigos“ und der Kinderprinzessin Johanna I. (Lucke) Werner Bollig, der zum ersten Mal als Sitzungspräsident fungierte, „Ne komische Hellije“ ankündigte, waren die verkleideten Jecken sehr gespannt.

Und der Kölner Peter Kolb sorgte für die ersten Lacher am Abend, als er nicht nur die Kirche aufs Korn nahm, sondern auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Musikalisch heizte danach das Damenduo Chantal Kursch und Nadine Fiegen als die „Domhätzjer“ ein, indem sie „Ming Heimat“ und „Jangk met Dir durch Kölle“ anstimmten. Ihren Anweisungen, „sich nur ja nicht hinzusetzen“, kam das Publikum begeistert nach.

„Cöllner“ präsentieren Mottolied

Außer Rand und Band gerieten die Narren beim Aufritt der Grün-Weißen Funken vom Zippchen mit 40 Tänzerinnen und Tänzern. Die Decke war gerade hoch genug für deren Darbietungen. Doch damit nicht genug: Die Wormersdorfer brachten ihre Ovationen ebenso beim Einmarsch des Prinzenpaares Claudia I. und Jürgen I. (Nohles) dar, als diese in Begleitung des Fanfarencorps der Landsknechte Wormersdorf einmarschierten.

Mit Gelächter quittierten die Karnevalisten die Parodien des „Knubbelfischs vom Klingelpütz“ alias Ralf Knoblisch. „Die Filous“ unterhielten mit Mundartmusik, und die sechs „Cöllner“ um ihren österreichischen Frontmann Sepp Ferner brachten das Mottolied der Session „Wenn mer uns Pänz sinn“ zu Gehör.

Markus und Peter Rey überzeugen

Als Neuzugang bei der „Cöllner“-Band zeigte der brasilianische Bassgitarrist Heleno Castro, wie Karneval in Südamerika gefeiert wird. Auch die jungen Trompeter, die Brüder Markus und Peter Rey, die seit zehn Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen, überzeugten auf ganzer Linie.

Bestens amüsierten sich das Dreigestirn Prinz Jörg III. (Nawrath), Bauer H.P. I. (Heinz Peter Watty) und Jungfrau Jolanda I. (Roland Kaiser) aus der Kernstadt sowie ihre Kolleginnen aus Oberdrees, Prinzesssin Tamara I. (Höckendorf), Bäuerin Carina I. (Schreiner) und Jungfrau Jessica I. (Schreiner). (Susanne Träupmann)