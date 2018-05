Rheinbach/Meckenheim. Bei einem schweren Unfall ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 44-jähriger LKW-Fahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn 61 war während der Bergungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2018

Der 44-Jährige war mit seinem Lkw auf der A 61 in Richtung Koblenz unterwegs, als er zwischen der Ausfahrt Rheinbach und dem Autobahnkreuz Meckenheim mit seinem Fahrzeug, aus bislang noch ungeklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Offenbar verlor er daraufhin die Kontrolle über sein Gespann und prallte links gegen die Mittelschutzplanke.

Bei dem Aufprall lösten sich Stahlrollen, die der Lkw geladen hatte und wurden über die Fahrbahn geschleudert, zudem riss der Tank des Fahrzeuges.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in das nächste Krankenhaus gebracht. Die Stahlrollen mussten in der Nacht von einem Bergungsunternehmen mit einem großen Kran umgeladen werden. Die Autobahn 61 war während der Bergungsmaßnahmen in

Richtung Koblenz bis circa 6.30 Uhr gesperrt.