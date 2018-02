Zehn Kilometer Stau

LKW an der A 61.

Der Lkw ist in die Leitplanke gekippt.

Rheinbach. Die A61 in Fahrtrichtung Koblenz ist Donnerstagmittag kurz hinter der Raststätte Peppenhoven gesperrt worden. Ein verunglückter Lkw musste geborgen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.02.2018

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr hat ein Lkw-Fahrer auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz Höhe Raststätte Peppenhoven Ost auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Fahrzeug soll zunächst in Richtung Mittelleitplanke gerutscht und dann am rechten Fahrbahnrand in die Böschung gekippt sein. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Gegen 12 Uhr hat die Autobahnmeisterei Bonn mit den Bergungsarbeiten begonnen. Die A61 wurde voll gesperrt, der Verkehr ab der Autobahnausfahrt Miel über Rheinbach umgeleitet. Gegen 13.45 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Autobahnkreuz Bliesheim zurück. In Rheinbach kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Die Autobahn wurde im Laufe des Nachmittags wieder vollständig freigegeben. Inzwischen sind die Straßen wieder frei.

Die aktuelle Verkehrslage