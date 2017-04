Masterplan für die Innenstadt von Rheinbach

Einen Blick für Sichtachsen hatte der Architekt des vor etwa eineinhalb Jahren eröffneten Pallottiquartier. Im neuen Masterplan ist vorgesehen, dass in der Pallottistraße großflächig neuer Wohnraum entsteht. FOTO: AXEL VOGEL

Rheinbach. Der Rheinbacher Rat bringt Masterplan Innenstadt auf den Weg. Die Expertise eines Dortmunder Fachbüros listet Chancen und Schwächen der Glasstadt auf.

Bis zuletzt streiten die Mitglieder der Rheinbacher Ratsfraktionen um letzte Formulierungen im 70 Seiten starken Masterplan Innenstadt. Der dicke Stapel Papier mit bunten Bildern und Illustrationen liegt vor jedem der 36 Vertreter von CDU, SPD, UWG, FDP und Grünen. Letztlich aber doch einstimmig bringt der Rheinbacher Rat die Expertise des Dortmunder Fachbüros PP Pesch Partner Architekten Stadtplaner mit Visionen für die Entwicklung des Glasstadtzentrums bis zum Jahr 2030 auf den Weg.

Seit Herbst 2015 tummelten sich die Fachleute aus dem Ruhrgebiet in dem Areal zwischen Koblenzer Straße im Osten, Martinstraße im Süden, Aachener Straße im Nordwesten und Kriegerstraße im Norden, um den Stärken und Schwächen des Stadtkerns und seiner Infrastruktur auf den Grund zu gehen. Ergebnis: Als erhebliche Chance schätzt der Plan mehrere innerstädtische Potenzialflächen am Pallotti-, Majolika-, Rathaus- und Malteser-Areal ein. Das Wohnungsangebot besonders für Familien, Senioren und Studierende ist nach Ansicht der Stadtplaner angesichts positiver Bevölkerungsprognose erweiterbar. Aber: Anderseits warnt die Expertise vor einem innerstädtischen Verkehrskollaps bei weiterem Zuwachs des Autoverkehrs, vor leerstehenden sanierungsbedürftigen Wohnungen und verwaisten Geschäften wegen altersbedingter Aufgabe. Zudem sei die gesamte Innenstadt sei für den Fahrradverkehr „unattraktiv“.

Eine ganze Menge tun soll sich auf dem Gelände des abzureißenden ehemaligen Krankenhauses an der Gerbergasse (der GA berichtete). Auf dem Areal sollen ein Pflegeheim, betreutes Wohnen und ein Ärztehaus in einem großen Baukomplex der Malteser entstehen. Das Pflegeheim soll bereits 2018 bezugsfertig sein. Ein weiteres, zukunftsweisendes Stichwort betrifft das besondere Flair Rheinbachs: Da in einigen Innenstadtstraßen wie der Pützstraße und der Weiherstraße Sanierungsarbeiten anstehen, soll auch über die gestalterische Aufwertung dieser Straßen nachgedacht werden. Mit Mehrheit aber beileibe nicht einstimmig (13 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen) hatte der Masterplan jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr die erste Abstimmungshürde genommen.

Ein Diskurs entbrennt nun im Rat um die Frage, ob das fertige Gutachten sogleich mit drei von der CDU vorgetragenen Änderungswünschen versehen werden muss. Denn bereits im Ausschuss fordern die Christdemokraten erstens, dass der Ausbau der Schweigelstraße zu einer Fahrradstraße erst rechtlich geprüft werden möge. Ferner sollen die Langgasse und die Straße Kallenturm aus einem möglichen Radverkehrskonzept herausgenommen werden. Zweitens wird die Forderung nach der Optimierung des Kreisels Aachener Straße/Vor dem Dreeser Tor lediglich mit dem Verb „soll“ versehen. Drittens möge die Umsetzung eines generellen Limits von Tempo 30 auf allen „überörtlichen Verbindungen in der Innenstadt“ um eine Konkretisierung ergänzt werden, nämlich für welche Straßen die Beschränkung gilt.

Nur den ursprünglichen Masterplan – frei von CDU-Varianzen – möchte SPD-Ratsfrau Ute Krupp auf den Weg bringen. Die Sozialdemokraten seien nicht bereit, diese neuen Festlegungen in dem monatelang diskutierten Gutachten mitzutragen. „Was für ein seltsames Verfahren“, merkt CDU-Fraktionschef Bernd Beißel an. Schließlich haben die von seiner Partei vorgeschlagenen Änderung zum integrierten Handlungskonzept ein „eindeutiges Votum“ erfahren, so Beißel.

Grünen-Ratsherr Nils Lenke fordert daraufhin, eine getrennte Abstimmung vorzunehmen. Denn: „Die punktuellen Veränderungen führen zu einer Verschlechterung des Radverkehrs“, argumentiert Lenke. Dies könne seine Fraktion nicht mittragen. Dem widerspricht Joachim Schneider (CDU) vehement. Sinnvoll sei es, die Umwandlung der Schweigelstraße erst juristisch wasserdicht zu überprüfen. Und: „Überall Tempo 30, das können Sie auch nicht wollen“, sagt Schneider.

Unnötig findet Bürgermeister Stefan Raetz (CDU) Debatten über Details des Masterplans – schließlich hätten sich die Fachausschüsse bereits ausgiebig damit beschäftigt. Ferner müssten Details ehedem erst in den künftigen Planungsschritten festgezurrt werden. So votiert der Rat ohne Gegenstimmen für den Masterplan, SPD und Grüne stimmten gegen die Änderungswünsche der CDU.