Evakuierung

Hinter der Schaufel sieht man die Bombe, die am Freitag in Rheinbach gefunden wurde.

RHEINBACH. Am Wolbersacker in Rheinbach sind Bauarbeiter am Freitagmorgen auf eine 250-Kilo-Bombe gestoßen. Zur Entschärfung wird in einem 300-Meter-Radius evakuiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2018

Bei Bauarbeiten in Rheinbach ist nach GA-Informationen am Freitagmorgen eine Bombe gefunden worden. Die 250-Kilogramm schwere Bombe wurde gegen 9.40 Uhr bei den Ausschachtungsarbeiten eines Kanals am Wolbersacker entdeckt. Für die Entschärfung, die etwa 30 Minuten dauern soll, wird in einem Radius von 300 Meter um den Fundort evakuiert. Die Entschärfung soll gegen 12.15 Uhr beginnen und wird von Michael Daenecke geleitet, einem Experten des Kampfmittelräumdienstes Kerpen.

Von der Entschärfung betroffen sind der dortige Obi-Baumarkt und die Firma Obstbau Krings. Für die Dauer der Entschärfungsarbeiten wird in besagtem Umkreis von 300 Metern die Landstraße zwischen Rheinbach und Meckenheim (L 158) sowie die Rheinbacher Umgehungsstraße B 266 gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.