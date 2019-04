B266 in Richtung Meckenheim

Rheinbach. Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Montagabend auf der B266 bei Rheinbach von der Straße abgekommen und in der Böschung gelandet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2019

Bei einem Unfall auf der B266 bei Rheinbach ist eine 23-jährige Autofahrerin am Montag gegen 20.45 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war sie in Richtung Meckenheim unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in der Böschung landete. Anschließend ist sie selbstständig aus dem Wagen hinausgeklettert.

Die 23-Jährige wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des Fahrzeugs war die B266 voll gesperrt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.