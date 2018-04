Motorradfahrer flüchtete

Rheinbach. Am Donnerstagabend ist in Rheinbach eine 16-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer erfasste sie und flüchtete von der Unfallstelle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.04.2018

Eine 16-Jährige ist am Donnerstagabend in Rheinbach von einem Motorradfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angabe der Polizei schob die Jugendliche ihr Fahrrad auf der Straße "Am Getreidespeicher", als der Motorradfahrer sie anfuhr.

Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten verletzt, die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Um unerkannt zu bleiben, riss der Motorradfahrer nach dem Zusammenstoß sein Kennzeichen ab und flüchtete. Wenig später konnte die Polizei seine Identität ermitteln und ihn auf die Wache bringen.

Es gibt keine Augenzeugen und der Unfallhergang ist noch unklar. Ein Sachverständiger rekonstruiert diesen nun. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Motorradfahrer zu schnell. Die Feuerwehr Rheinbach leuchtete die Unfallstelle aus.