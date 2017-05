Unfall in Rheinbach

Rheinbach-Flerzheim. Ein 15-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Rheinbach-Flerzheim schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin konnte dem Jungen nicht mehr ausweichen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2017

Gegen 13.25 Uhr war ein 15-jähriger Fahrradfahrer am Samstag auf dem Gehweg der Konrad-Adenauer-Straße, aus Richtung Burgstraße kommend, unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zum Fliesweg fuhr er plötzlich auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten.



Eine 55-jährige Autofahrerin, die den Fliesweg in Richtung Bonner Straße befuhr, konnte dem jungen Radfahrer nicht mehr

ausweichen. Im Kreuzungsbereich stießen beide so zusammen, dass der Jugendliche von dem Aufprall durch die Luft geschleudert wurde.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde notärztlich behandelt und von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Den Sachschaden schätzen die Polizisten auf 100 EUR.