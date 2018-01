Neue Events im Programm

Rheinbach. Der Verein zur Förderung der Lesekultur stellt sein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm vor. Eine neue Veranstaltung dreht sich um die Fußball-WM in Russland.

Von Alexander Graf, 22.01.2018

„Förderung der Lesekultur“ mag zusammenfassen, worum sich „Rheinbach liest“ seit seiner Gründung im Jahr 2011 verdient gemacht hat. Doch derlei nüchterne Worte drücken nicht annähernd aus, wie facettenreich, anregend und unterhaltsam diese Mission sein kann. Ein deutlicheres Bild zeichnete am Freitagabend der öffentliche Jahresempfang „Aufgeschlagen! 2018“, bei dem der gemeinnützige Verein sein Veranstaltungsprogramm vorstellte – der opulenten Vielfalt und Fülle wegen zunächst nur von Februar bis Juli dieses Jahres.

Moderiert von der Bonner Poetry-Slamerin Anke Fuchs, gern gesehener Gast in Rheinbach, gab „Rheinbach liest“ vor mehr als 100 Gästen im Pfarrzentrum Sankt Martin einen einladenden Vorgeschmack auf Veranstaltungen und Projekte, die in den nächsten Monaten Freude am Buch vermitteln sollen. Daneben bot der Verein einen Videorückblick auf das Jahr 2017, in dem seine rund 140 Mitglieder 36 Veranstaltungen auf die Beine stellten. Zu den bereits etablierten Formaten, die 2018 fortgeführt werden sollen, gehören das Lesefest „Seitenknistern“, der Rheinhexenslam sowie die Lesewiese im Freizeitpark.

Erweitert wird das „Eventportfolio“ unter anderem um die Lesebühne „Stuss mit Lustig“, die Lyriktage „Bacchus meets Lyrik“ sowie das Spezial „Rahn müsste schießen“ zur Mitte Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Mitgliedschaft und Patenschaften möglich

Kostproben aus dem „Rheinbach liest“-Programm boten der Lyriker Günter Detro, Dichter Johannes Engel sowie die WDR-Sprecherin Regina Münch, die mit den Sechstklässlern Victoria Schaay, Tom Warhonowicz und Lara Volkmer eine Passage aus dem Buch „Solo für Clara“ vortrug. Amüsant abgerundet wurde „Aufgeschlagen!“ von einem Auftritt des vielseitigen, in Köln lebenden ostwestfälischen Comedy-Autoren, Drehbuchschreiber und Kabarettisten Thomas Lienenlüke.

Wer am Freitagabend noch nicht Mitglied von „Rheinbach liest“ war, hatte im Pfarrzentrum selbstverständlich die Möglichkeit, sich der Gruppe um die Vorsitzende Monika Flieger umgehend anzuschließen. Daneben konnten Patenschaften für das Projekt „Rheinbacher Bücherkiste“ übernommen werden, bei dem gut erhaltene, gebrauchte Kinderbücher in Holzkisten angeboten werden. Aktuell gibt es neun Bücherkisten an verschiedenen Standorten im Rheinbacher Stadtgebiet. Nach dem Wunsch von „Rheinbach liest“ sollen in der nächsten Zeit noch einige dazukommen.

Mehr Informationen zum Verein „Rheinbach liest“ und den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.rheinbach-liest.de.