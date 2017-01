Rheinbach: Gespräch am Wochenende

Das vereinseigene sowie sechs weitere Männerballetts aus der Region zeigen ihr Können am heutigen Samstag, 28. Januar, ab 19.11 Uhr beim NCR-Showtanzfestival in der Stadthalle. Durch das Programm führen Dieter Bückmann und Konrad Obladen. Am Sonntag lädt der NCR „Blau-Gold“ Rheinbach ab 11.11 Uhr rund 25 Vereine zum karnevalistischen Freundschaftstreffen in die Stadthalle. Um 14 Uhr schließt sich das Tollitätentreffen an: Das Dreigestirn Prinz Jörg III. (Nawrath), Bauer HP I. (Heinz-Peter Watty) und Jungfrau Jolanda I. (Roland Kaiser) begrüßen die Gäste.