Lesung in Rheinbach

Rheinbach. Im Gespräch am Wochenende erzählt Leonie Müller (25), wie sie 18 Monate lang im ICE lebte. Am Dienstag ist sie "Zu Gast auf dem Sofa" in Rheinbach und liest aus „Tausche Wohnung gegen Bahncard“.

Im Eiltempo bringen Hochgeschwindigkeitszüge Menschen von einem Ort zum anderen. Nicht so Leonie Müller. Die mobile Studentin lebte mehr als ein Jahr lang in Zügen. Sie gab ihr WG-Zimmer in Stuttgart auf, verschenkte das Gros ihrer Möbel und legte sich eine Bahncard 100 zu. Am Dienstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, ist Müller, die ihre Erlebnisse auf und neben der Schiene im Bestseller „Tausche Wohnung gegen Bahncard“ festgehalten hat, in der Rheinbacher Hochschul- und Kreisbibliothek „Zu Gast auf dem Sofa“. Mit der 25-Jährigen sprach Mario Quadt.

Wie lebt es sich auf der Schiene? Waschen Sie sich im Zug die Haare? Meiner Erinnerung nach kommt selbst im ICE kein warmes Wasser aus dem Hahn.

Leonie Müller: Das stimmt. Haare waschen geht auch im Zug. Das habe ich ein paarmal gemacht – an sehr heißen Sommertagen, wie wir sie zur Zeit haben. Ich fand es immer ganz erfrischend. Da ich es nur an heißen Tagen tat, hat das kalte Wasser nicht gestört.

Sie schreiben, bevorzugt dunkelblaue Kleidung zu tragen. Im dunkelblauen ICE-Sitz der Zweiten Klasse werden sie somit eins mit der Umgebung...

Müller: Genau. Dunkelbau ist einfach meine Lieblingsfarbe. Darum fühle ich mich sehr wohl in der Zweiten Klasse. Ich finde es praktisch, weil man es sehr schön kombinieren kann und es so viele unterschiedliche Dunkelblautöne gibt. Es sieht auch noch schick aus, wenn man mal schick sein möchte.

Ihre Freundin Kathi aus Tübingen, bei der Sie gelegentlich ihr müdes Haupt zu Ruhe betteten, wenn es zum Studium nach Tübingen ging, sagt: „Heimat ist was für Leute, die immer an einem Ort sind.“ Was ist Heimat für Sie?

Müller: Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass Heimat und Zuhause etwas anderes sind. Heimat ist etwas, was tiefer geht. Ich habe keine Definition für Heimat, die ich in Worte fassen könnte. Aber tatsächlich hängt Heimat für mich mit der Region Bielefeld zusammen, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Dorthin fühle ich mich heimatlich verbunden. Allerdings gilt das in den vergangenen Jahren auch vermehrt für Stuttgart. Mit Orten, mit denen wir seit unserer Kindheit verbunden sind, gibt eine ganz eigene Art von Verbundenheit. Deswegen sind Bielefeld und Stuttgart für mich heimatliche Regionen. Ich würde es aber nicht als mein Zuhause beschreiben, weil ich dort gegenwärtig nicht lebe.

Apropos Studium: Ich stelle es mir schwer vor, in einem naturgemäß beengten Zug Hausarbeiten für die Uni zu schreiben. Während meines Studiums sind mir enorme Bücherstapel rund um den Schreibtisch in Erinnerung. Drückte der Schaffner bei Ihnen ein Auge zu?

Müller: Das Praktische ist, dass heutzutage fast alles, was wir an Literatur brauchen, digitalisiert ist. So kann ich mir das alles auf den Laptop herunterladen. Ab und zu muss man schon mal ein Buch kaufen oder sich ausleihen, aber ein bis zwei Bücher kann man gut mitzunehmen. Es ist sehr praktisch, dass so ziemlich alles – vor allem Lexika – digital zur Verfügung steht.

Fantastisch. Als ich von 1994 bis 2000 studiert habe, steckte dieses Internet noch in den Kinderschuhen.

Müller: Ja, diese Möglichkeiten gibt es noch nicht so lange. Das ist hochspannend, vor allem bezogen auf Mobilität. Solche Entwicklungen ermöglichen erst solche Lebensentwürfe wie meine.

Ihr Buch ist mit Reiseanekdoten gespickt und mit manchem philosophischem Ansatz – etwa was Besitz angeht. Jeder Haushalt besitzt rund 10 000 Dinge. Alles, was Sie während Ihres ICE-Lebens besaßen, passte in einen 40-Liter-Rucksack? Juckt da nicht mal ein kleiner Großeinkauf bei Ikea oder H&M?

Müller: Nee, im Gegenteil. Das Meiste habe ich ja bei meiner Familie in den Keller gestellt. Somit bin ich erstmals damit konfrontiert worden, was ich alles an Kram habe – an sinnvollem Kram oder weniger sinnvollem, aber vielleicht schönem Kram. Ich habe das als sehr befreiend empfunden. Denn alles, was ich mithabe, trage ich auf meinem Rücken. Das wiederum sorgt dafür, dass ich sehr genau selektiere, was ich mitnehme. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, alles zu kaufen, was ich sehe und toll finde. Ich mache mir eher Gedanken: Kann ich das mitnehmen, brauche ich das wirklich? Spannend finde ich, dass ich durch Innenstädte gehe und mein Gehirn nimmt gar nicht wahr, was alles zu sehen ist – nur, was dunkelblau oder schwarz ist. Das ist schon krass, wie viel Zeit mir das spart.

Sie haben sich einen Kopfhörer zugelegt, der Umweltgeräusche ausblendet. Den setzten Sie im Zug auf und hörten von der Yoga-App die Worte „Einatmen, Ausatmen“. Mutet es nicht merkwürdig an, auf diese Art im ICE zu entschleunigen?

Müller: Auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich paradox. Aber vieles im Leben ist paradox: Ich hatte in einem Kapitel versucht, herauszufinden, warum wir sesshaft geworden sind. In der Sesshaftigkeit stecken nach meinem Gefühl ein paar Ungereimtheiten. Wir sind immer unterwegs zu den Orten, an denen wir sesshaft sind. Dazu zählen der Ort, an dem wir leben, das Büro als sesshafter Arbeitsplatz und die Freizeitgestaltung. Das heißt: Wir sind so sesshaft und so mobil wie noch nie. Darum ist der Kopfhörer gar nicht so paradox: Je schneller die Welt wird, desto schneller muss man versuchen, runterkommen.

Telefonieren ist ja im Zug so eine Sache. War Ihr Handy 18 Monate auf lautlos gestellt oder ertönt „I'm a Train“ von Albert Hammond, wenn ich Sie anrufe?

Müller: Nein, aber das wäre eine schöne Idee. Ich versuche, wenig im Zug zu telefonieren, weil die anderen das als ziemlich störend empfinden. Wenn es superwichtig ist, suche ich mir eine ruhige Ecke und versuche zu telefonieren – wenn der Empfang hält...

Gibt es Leser, die berichten: Ich habe auch meiner Vermieterin gekündigt und lebe nun auf der Schiene?

Müller: Ich habe tatsächlich verschiedene Leute getroffen, die mehr oder weniger etwas ähnliches machen oder gemacht haben. Da bin ich nicht die Erste und nicht die Letzte.

Als Buchautorin ist es wichtig, nach Erfolgen gleich den nächsten genialen Geistesblitz nachzuschieben. Welche Ideen flattern ihn im Kopf herum?

Müller: Es gibt schon so ein paar Ideen, was ich machen könnte. Aber es hat auf jeden Fall alles mit dieser Mischung zu tun, dass man einen normalen Alltag hat, aber eine Sache anders macht – und Positionen in Frage zu stellen.

„Zu Gast auf dem Sofa“ mit Leonie Müller beginnt am Dienstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, in der Hochschul- und Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach, von-Liebig-Straße 20. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sechs Euro. Das Buch ist im Fischer-Verlag erschienen, kostet 14,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.

Leonie Müller (geboren 1992) wuchs in Bielefeld auf und sieht sich selbst als „Studentin und Reisende“. Frei nach dem Werbeslogan „Wohnst du noch oder lebst du schon“ tauschte sie von Mai 2015 bis Oktober 2016 für fast eineinhalb Jahre ihre Wohnung in Stuttgart gegen eine Bahncard 100 ein. Dieses Bahnticket erlaubt es ihr, in jeden Fern- und Regionalzug in Deutschland einzusteigen. Während dieser Zeit legt sie zwischen 1200 und 2000 Kilometer pro Woche mit der Bahn zurück. Nach ihrem Bachelorstudium in Tübingen absolviert sie derzeit ein Masterstudium der Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Nach ihrem Reise-Experiment hat sie sich eine kleine Wohnung in Köln zugelegt, eine Bahncard 100 hat sie allerdings immer noch.