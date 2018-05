Rheinbach. Die Reihe „Rheinbach liest“ begeistert mit einem neuen Leseformat. Zur Poesie gibt es einen guten Tropfen. Es gibt auch schon Überlegungen das Format auszubauen.

Von Hendrikje Krancke, 07.05.2018

Schon in der Antike haben sich Dichter und Poeten von Wein inspirieren lassen, und die Kombination von Lyrik und einem guten Tropfen ist seit Jahrhunderten beliebt. Die Verknüpfung beider Genüsse fand auch Karin Gehlen-Düring von „Rheinbach liest“ verlockend und rief die für den Verein neue Veranstaltung zusammen mit einem vierköpfigen Organisationsteam ins Leben. Eingebettet in die zum sechsten Mal stattfindenden Lyriktage stand „Bacchus meets Lyrik“ in diesem Jahr erstmalig auf dem Programm.

„Wir können uns sehr gut vorstellen, das Format auszubauen“, so Gehlen-Düring und erläutert, dass auch zukünftig Veranstaltungen angeboten werden sollen, bei denen Bacchus, der den Griechen und Römern als Gottheit des Weines bekannt war, eine tragende Rolle spielt. „Lasst das Wasser trinken bleiben“, mit diesem Zitat aus der „Kapuzinerpredigt“ von Friedrich Stolze (1816-1891) wurden die rund 30 Gäste bereits zu Beginn der Veranstaltung darauf eingestimmt, welch humoristische Lyrik ihnen an diesem Abend bei einem guten Gläschen präsentiert werden würde.

Es war eine bunte Mischung heiterer Weinpoesie, die die preisgekrönte Poetry-Slamerin Anke Fuchs im Wasemer Turm vortrug. Dabei wurde der lyrische Bogen weit gespannt von Johann Wolfgang von Goethe über Wilhelm Busch bis zu Robert Gernhardt. Die kritischen Gedanken im „Alkoholverbot“ von Mascha Kaléko taten der durchweg guten Stimmung, die unter den Gästen herrschte, keinen Abbruch.

Passend dazu ließ der gebürtige Pfälzer Timo Buchstab, der vor rund zehn Jahren seinen Weinvertrieb „Linguavini“ aufgebaut hat, die Sprache des Weines erklingen und bot dem vergnügten Publikum verschiedene Weine aus seiner Heimat zur Verköstigung. Schon seit Kindheitstagen mit dem Winzerhandwerk vertraut, konnte der promovierte Mediziner zahlreiche Hintergrundinformationen rund um die Pfalz als Weinbaugebiet, den Anbau verschiedener Rebsorten und deren Charaktereigenschaften geben. ⋌