Bürgerbeschwerde in Rheinbach

RHEINBACH. Als Heiligen Drei Könige gewandet dürfen die drei Bürgermeister Stefan Raetz, Kalle Kerstholt und Claus Wehage keine Spenden mehr sammeln. Mitte Januar hatten sie dies auf Geheiß des Rheinbacher Dreigestirns getan. Aber: Damit verletzen sie Markenrechte der Sternsinger.

Von Axel Vogel, 14.02.2017

Verkleidungen gibt es viele auf der Welt. Sich, wie Mitte Januar geschehen, in Rheinbach in die Gewänder der Sternsinger zu werfen, um Spenden fürs rheinische Brauchtum zu sammeln, das hat jetzt Folgen: Eigentlich waren Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz und seine Stellvertreter Kalle Kerstholt und Claus Wehage zutiefst davon überzeugt gewesen, mit ihrer Verkeidungs- und Spendensammelaktion Mitte Januar etwas Gutes für bedürftige Menschen zu tun. Doch nun folgte Ärger auf die gute Tat. Sogar der Vorwurf der Verletzung von „Markenrechten“ stand im Raum.

Einem Bürger einer Nachbarkommune gefielen die Gewänder der drei Könige gar nicht. Er beschwerte sich per Mail beim Bürgermeister. Und damit nicht genug: Denn kurze Zeit später bekam Raetz Post vom Kindermissionswerk der Sternsinger in Aachen. Thilo Esser, Bereichsleiter Inland, teilte Raetz freundlich, aber verbindlich mit, dass die von „Ihnen in bester Absicht durchgeführte Sammlung in dieser Form nicht zulässig ist“.