Verkehrsbehinderungen am Nachmittag

Meckenheim/Pech. Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Pecher Landstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden zwei Frauen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Von Axel Vogel und Nathalie Dreschke, 10.08.2017

Auf der Pecher Landstraße (L158) hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Merl ereignet. An dem Unfall beteiligt waren nach Angaben der Polizei ein silberner VW und ein schwarzer Audi. Eine 56-jährige Frau wollte demnach von der Pecher Hauptstraße kommend rechts auf die L 158 abbiegen. Dabei habe sie das Auto einer 66-Jährigen übersehen, die bereits auf der L 158 in Richtung Meckenheim unterwegs war. Die Autos kollidierten, die beiden Frauen wurden dabei schwer verletzt.

Eine Person habe aus dem Auto befreit werden müssen, teilte Markus Zettelmeyer, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg, mit. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

L 158 Unfall Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle kurzfristig gesperrt und es kam zu Verkehrsverzögerungen. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die aktuelle Verkehrslage