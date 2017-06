Rettungseinsatz in Meckenheim

Meckenheim. Bei Abrissarbeiten in einem Haus an der Heinrich-Heine-Straße in Meckenheim-Altendorf sind am Samstagnachmittag zwei Männer verschüttet und leicht verletzt worden.

Von Axel Vogel, 03.06.2017

Als die Polizei und Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Männer bereits befreit. Die beiden Männer wurden schließlich von Rettungsassistenten versorgt und zur weitere Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfallgekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.