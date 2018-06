Unfall auf der L 158

Meckenheim. Drei Leichtverletzte und zwei schrottreife Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der L 158 in Meckenheim.

Von Michael Wrobel und Ulrich Felsmann, 16.06.2018

Laut Polizei war es gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Rheinbach zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, nachdem der Fahrer eines Passats offenbar versucht hatte, auf der Straße zu wenden. Ein nachfolgender Suzuki konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte dem VW, in dem eine dreiköpfige Familie saß, in die Seite.

Zwei Personen in dem Passat sowie der Fahrer des Suzukis wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in zwei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei war die L 158 zwischen der Kalkofenstraße und der L 471 voll für den Verkehr gesperrt.