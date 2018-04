Feuerwehr-Einsatz

Die Feuerwehr Meckenheim war mit insgesamt zehn Einsatzkräften an der Brandstelle am Tannenweg.

Feuerwehr Meckenheim löschte am Tannenweg in Brand geratene Hecke.

Meckenheim-Merl. Ein in Brand geratener Zierbaum sorgte in Merl am Donnerstagnachmittag kurzzeitig für Aufregung. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer jedoch innerhalb von einigen Minuten wieder löschen.

Von Dierk Himstedt, Axel Vogel, 19.04.2018

Am Donnerstagnachmittag geriet aus bisher noch nicht geklärter Ursache in einem Vorgarten in Ortsteil Merl ein Zierbaum und eine gegenüberliegende Hecke in Brand. Die örtliche Feuerwehr war nach einem Sirenenalarm mit insgesamt zehn Einsatzleuten vor Ort, um den Brand zu löschen.

Laut Angaben der Feuerwehr konnte noch nicht ermittelt werden, warum der Zierbaum in dem Vorgarten am Tannenweg in Brand geraten war.