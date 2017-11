Hund läuft vor Fahrrad

Meckenheim. Bereits am ersten November kam es zu einem Unfall zwischen einem Hund und einem Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde dabei verletzt. Die Halterin des Hundes wird nun mit dem Verdacht auf Unfallflucht gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2017

Die Bonner Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am ersten November in Meckenheim ereignete. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 55-Jähriger auf dem Fahrrad die Straße Bahnhof Kottenforst in Fahrtrichtung Meckenheim. In Höhe der Hausnummer 5 lief dem Mann plötzlich ein freilaufender, mittelgroßer, weiß-schwarzer Hund vor sein Fahrrad.

Nach eigenen Angaben kam der Radfahrer bei dem Versuch dem Hund auszuweichen zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Mann und musste später in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hundehalterin verweigerte vor Ort die Herausgabe ihrer Personalien und kümmerte sich nicht weiter um den Verletzten.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0228) 15-0 zu melden.