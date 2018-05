Arbeiten in Höhe Meckenheim

Meckenheim. Seit dem Pfingstwochenende kommt es auf der A565 zwischen dem Kreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Meckenheim-Nord zu Behinderungen. Bis in den Juli wird dort die Fahrbahn saniert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.05.2018

Auf der Autobahn 565 ist wochenlang Geduld gefragt: Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten kommt es zwischen dem Kreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Meckenheim-Nord von Freitag, 18. Mai, bis in den Juli hinein zu Behinderungen. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit.

Zunächst werde bis Dienstag, 29. Mai, der Standstreifen in Richtung Bonn verstärkt und erneuert. Während der Zeiten des Berufsverkehrs können Autos über zwei Spuren an der Baustelle vorbeifahren. "In den verkehrsärmeren Zeiten", so der Landesbetrieb, wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Standstreifen wird verstärkt, um für die Erneuerung der Fahrbahn eine entsprechende Verkehrsführung einzurichten.

Von Freitag, 25. Mai, bis Montag, 28. Mai, muss zudem die Anschlussstelle Merl gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

Ab Mittwoch, 30. Mai, wird in dem Bereich die gesamte Fahrbahndecke der Autobahn in Richtung Koblenz erneuert. Der Verkehr fließt dann in Richtung Bonn auf zwei verengten Fahrstreifen. Der linke Fahrstreifen in Richtung Koblenz wird auf die Gegenfahrbahn umgelegt, der rechte Fahrstreifen bleibt auf der Fahrbahn in Richtung Süden.

Die Arbeiten sollen nach Angaben des Landesbetriebs bis in den Juli andauern, die Kosten für die Maßnahme beläuft sich auf 5,3 Millionen Euro.

Außerdem kommt es auf der A61 zu Verkehrsbehinderungen. Straßen NRW saniert dort zwischen der Anschlussstelle Rheinbach bis kurz hinter dem Kreuz Meckenheim die Fahrbahn. Dazu wird ab Dienstag, den 22. Mai um 20 Uhr bis Donnerstag, den 25. Mai um fünf Uhr der Verkehr in Fahrrichtung Koblenz einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Ausfahrten im Autobahnkreuz Meckenheim zur A565 Richtung Bonn sowie Richtung Gelsdorf sind nach Informationen von Straßen NRW gesperrt. Die Auffahrt von der A565 Richtung Koblenz kann weiter genutzt werden. Die Umleitung auf die A565 führt über die Anschlussstelle Rheinbach und ist ausgeschildert.

Hier belaufen sich die Kosten auf 2,9 Millionen Euro.

