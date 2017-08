Erstes Wochenende im September

Swisttal-Heimerzheim. Am ersten Wochenende im September will der SSV Heimerzheim seinen neuen Fußballplatz mit Spielen der Jugendmannschaften (unter anderen ist auch die U11 von Borussia Dortmund dabei) und einem Turnier für die Dorfvereine einweihen.

Von Hendrikje Krancke, 08.08.2017

Am ersten September-Wochenende ist es soweit: Der Spiel- und Sportverein Heimerzheim (SSV) wird den neuen Hybridrasenplatz auf dem Sportgelände in Heimerzheim feierlich einweihen. Außerdem wird der Gemeindesportverband Swisttal (GSV) zum dritten Mal den Swisttaler Sporttag organisieren. Dabei stellen sich die Sportvereine der Gemeinde allen Interessierten jeden Alters vor. Den Abschluss des Wochenendes bildet die Sportlerehrung, bei der alle Aktiven für ihre Leistungen während des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden.

„Wir verlängern einfach das Sommerferiengefühl, indem wir einen Unterhaltungsfaktor für alle bieten“, fasste Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner die Pläne für die gemeinsam vom SSV und GSV gestaltete Veranstaltung am 2. und 3. September in Heimerzheim zusammen. Der Vereinsvorsitzende des SSV, Reinhart Marschall, freute sich, dass der Sportplatz Heimerzheim nun endlich wieder ein attraktiver Platz sei. Für die Einweihung habe sich der Verein als Bau- und Hausherr etwas Besonderes einfallen lassen: Am Samstag wird die D-Jugend gegen die U 11-Junioren des BVB auflaufen. Außerdem ist das DFB-Mobil vor Ort und es gibt verschiedene Turniere und Aktionen, bei denen der Spaß an der Bewegung für jede Altersgruppe im Vordergrund steht.

Sportler aus der Region als Vorbild für die Jugend

Dass das Wochenende ein Erfolg wird, ist sich Klaus Jansen sicher. Als Vorsitzender des GSV sieht er den Sporttag als Bindeglied zwischen sportinteressierten Swisttalern und den Vereinen: „Die Menschen können an diesem Tag 'ihre' Sportart in ungezwungener Atmosphäre ausprobieren und Kontakte knüpfen.“ Der vor zwei Jahren gegründete Gemeindesportverband Swisttal hat nicht nur für die Veranstaltung im Herbst große Pläne, sondern möchte dem Swisttaler Sport zukünftig ein Gesicht geben. Jährlich soll ein Sportler der Region als Vorbild für die Jugend ausgezeichnet werden. Footballspieler Michael Muntu, der in Heimerzheim aufgewachsen ist, wird diese Aufgabe als Erster übernehmen. Der ehemalige Schüler der Georg-von-Boeselager-Schule ist davon überzeugt, dass Sport als gesellschaftlicher Faktor einen hohen Stellenwert hat: „Man muss die Jugendlichen motivieren, damit sie keinen Unsinn machen.“ Im Sport entwickele man Teamgeist und stelle schnell fest, was man alles erreichen kann.

Durch seine offene Art und Zielstrebigkeit sei er genau der richtige Kandidat für den Job des Sport-Repräsentanten, schwärmt Jansen über den mittlerweile 19-Jährigen, der als Kind Mitglied in der Bambini-Fußballgruppe beim SSV war und heute als Footballspieler in der Bundesliga und der Jugend-Nationalmannschaft spielt.