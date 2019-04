Im Amt bis 2027

Meckenheim. Der Rat hat Diplom-Ingenieur Heinz-Peter Witt als Technischen Beigeordneten ohne Gegenstimmen bestätigt. Auf die erneute Ausschreibung der Stelle wurde verzichtet.

Von Petra Reuter, 05.04.2019

Überzeugende Arbeit muss jemand geleistet haben, der ein solches Wahlergebnis für sich verzeichnen kann. Heinz-Peter Witt kam vor acht Jahren als Nachfolger des ausgeschiedenen Detlev Koch nach Meckenheim. Seinerzeit hatte ihn der Rat mit einer Mehrheit von 29 Stimmen gewählt. In der jüngsten Ratssitzung wählten ausnahmslos alle Ratsmitglieder den Diplom-Ingenieur zum Technischen Beigeordneten.

„Seit dieser Zeit hat sich Meckenheim enorm entwickelt, eine große Anzahl von Maßnahmen wurde notwendig“, beschrieb Bürgermeister Bert Spilles die mit dem starken Wachstum der Stadt größer gewordenen Aufgaben für Witts Fachbereiche. Witt habe mit seiner Fachkompetenz und seiner ruhigen Art lösungsorientiert dazu beigetragen, die Aufgaben zu meistern. Zudem genieße er das Vertrauen der Mitarbeiter und der Bevölkerung. Er beantragte deshalb, auf die Ausschreibung der Stelle des seinerzeit für acht Jahre gewählten technischen Beigeordneten zu verzichten und Witt erneut für die kommenden Jahre zu wählen.

In der folgenden Abstimmung hoben alle 38 Ratsmitglieder die Hand für eine weitere Verpflichtung des Beigeordneten vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2027. Die Fachbereichsleiter, Verwaltungsvertreter und der Bürgermeister gratulierten Witt mit Geschenken und Blumen. Bert Spilles überreichte ein Fotobuch mit den Projekten der letzten Jahre, in dem „noch einige Seiten frei für die kommenden Projekte“ seien. Der Diplom-Ingenieur bedankte sich sichtlich bewegt für das entgegengebrachte Vertrauen und für das Ergebnis der Wahl.

„Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das Ergebnis der Wahl ist Ansporn und Verpflichtung zugleich, mich weiterhin für die Belange der Stadt Meckenheim einzusetzen“, so der technische Beigeordnete. Die Zusammenarbeit sei immer von einem zielgerichteten Miteinander und Fairness geprägt gewesen, so Witt. Er wünschte allen, das in den nächsten Jahren so fortzusetzen. „Ich freue mich, die anstehenden Aufgaben und Entwicklungen anzugehen und weitere positive Entwicklungen begleiten zu dürfen, die wir für die Stadt Meckenheim erreichen wollen.“

Heinz-Peter Witt legte 1989 sein Diplom als Wasserbauingenieur in Köln ab und war 25 Jahre im Kreis Euskirchen beschäftigt. Dort leitete er von 2004 bis 2011 den Bereich Tiefbau und Abfallentsorgung. An Meckenheim hatten ihn seinerzeit die vielen Aufgaben gereizt, die eine bewegte Stadt mit sich brachte. Seither steht er als Leiter der Fachbereiche Stadtplanung und Liegenschaften, Bauordnung und Denkmalpflege, Verkehr und Grünflächen, Gebäudemanagement und des Baubetriebshofs sowie als erster Werkleiter der Stadtwerke Meckenheim im Dienst der Stadt.