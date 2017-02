Kommentar zum Bevölkerungszuwachs in Meckenheim

04.02.2017 Meckenheim. Obwohl der Rhein-Sieg-Kreis nach der Wende gewachsen ist, hattee Meckenheim bis 2013 rückläufige Bevölkerungszahlen aufzuweisen. Erst seit Meckenheim wieder verstärkt Neubaugebiete ausweist, verzeichne die Stadt einen Bevölkerungszuwachs.

Das Warten auf Wohnraum ist in unserer Region zu einer Art Geschäftsmodell geworden. Die Preise für Wohnraum schießen dadurch ins Kraut. Da die Großstädte Bonn und Köln volllaufen, profitieren umliegende Kommunen wie Meckenheim vom sogenannten Überschwappeffekt. Für die Städteplaner in den hiesigen Rathäusern ist dies die Chance den Trend des demografischen Wandels umzukehren. In Meckenheim ist dies gelungen – ein beachtlicher Erfolg.

Die Kunst der Planer besteht nicht nur in Meckenheim darin, eine durchdachte Balance zwischen Neubauflächen sowie Verdichtungen und Sanierungen von sogenannten Altbauten zu finden. Der Fokus sollte dabei immer auf der Nachverdichtung und der Sanierung liegen. Denn die grünen Flächen, die einmal bebaut sind, kommen nun mal nicht wieder.

Aber Vorsicht: Ein städtebauliches Augenmaß ist auch bei der Nachverdichtung gefragt. An vielen Stellen in der Region ist zu beobachten, was geschieht, wenn in die Jahre gekommene Einfamilienhäuser abgerissen und durch große, meist zweieinhalbgeschossige Mehrfamilienhäuser ersetzt werden. Wo ein lange sorgsam gepflegtes Häuschen stand, das aufgegeben werden musste, da seine Besitzer gestorben oder in eine kleinere Wohnung verzogen sind, schießen plötzlich Wohnkomplexe aus der Erde, die zwar mehr Wohnfläche schaffen, aber nicht selten ob ihrer Größe städtebaulich und architektonisch alles andere als ansehnlich sind.

Das Meckenheimer Erfolgsmodell, nach Jahren wieder einen Zugewinn an Bevölkerung verzeichnen zu können, besteht darin, nicht nur Neubaugebiete wie den Merler Keil auszuweisen, sondern auf eine gesunde Mischung unterschiedlicher Wohnmodelle zu setzen. Die Sanierung der Bauboomhäuser aus den 80er Jahren wird für die Zukunft neuen Zuwachs schaffen. (Mario Quadt)