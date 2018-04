Zwei Fahrzeuge beteiligt

Meckenheim. Am späten Dienstagabend ist es auf der L261 in Meckenheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die beiden beteiligten Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.04.2018

Gegen 23:45 Uhr soll der 41-jährige Fahrer eines weißen Toyota Yaris auf der Meckenheimer Allee (L261) zu einem unerlaubten Wendemanöver angesetzt und den Unfall verursacht haben. Nach GA-Informationen hat der Fahrer, von der Straße Am Pannacker kommend, einen Sperrstreifen neben der Beschleunigungsspur der Zufahrt überfahren, um zu wenden.

Dann kam es zum Zusammenstoß mit dem heranrauschenden Fiat Panda eines 23-Jährigen, der die L261 aus Bonn-Röttgen in Richtung Meckenheim befuhr. Der Toyota prallte im Anschluss noch gegen die Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm die Unfallermittlungen auf. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Meckenheim reinigte die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsmitteln.