Zwischen Merl und Meckenheim-Nord

Meckenheim. Die Autobahn 565 wird vom 28. bis zum 30. Juli zwischen den Anschlussstellen Merl und Meckenheim-Nord gesperrt. Eine Fußgängerbrücke muss abgerissen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2018

Die Autobahn 565 wird am kommenden Wochenende zwischen den Anschlussstellen Merl und Meckenheim-Nord in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Dienstag mit. Die Sperrung dauert von Samstag um 18 Uhr, bis Montag um 5 Uhr. Es wird eine Umleitung geben, die über die Meckenheim- und Gudenauer Allee jeweils bis zur nächsten Anschlussstelle der A565 führt.

Bei Bauwerksuntersuchungen seien Schäden an der Brücke, dem Fuß- und dem Radweg über die A565 nördlich der Anschlussstelle Merl, erkannt worden. Aus diesem Grund müsse die Brücke nun abgebrochen werden. Im Anschluss werde sie neu gebaut. Bis dahin müssen Fußgänger und Radfahrer den Rad- und Gehweg an der Gudenauer Allee zum Überqueren der Autobahn nutzen.