Unfall in Meckenheim

Lüftelberg. Bei einem Unfall im Gewerbegebiet Lüftelberg sind zwei Autos miteinander kollidiert. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Kind. Die Lüftelberger Straße ist derzeit noch gesperrt.

10.04.2017

Wie der Einsatzleiter der Polizei Meckenheim berichtete, war ein Ehepaar, eine 26-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, mit ihrem vier Jahre alten Kind in ihrem Auto der Marke Skoda aus Richtung Merl in Richtung Lüftelberg unterwegs. In Höhe der Buschstraße wollte ein 23-Jähriger nach links in Richtung Merl abbiegen und übersah dabei offenbar den Skoda. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, alle vier beteiligten Personen wurden dabei verletzt.

Nach Angaben der Polizei erlitten drei von ihnen leichte Verletzungen. Der 29-jährige Ehemann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit Thoraxbeschwerden per Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Köln-Merheim gebracht.

Die Polizei ermittelt derzeit noch, wie es dazu kommen konnte, dass der 24-Jährige das andere Fahrzeug übersah. Mit einem Großaufgebot sind die Beamten derzeit noch auf der Lüftelberger Straße anwesend. Die Straße ist momentan noch gesperrt. (ga)