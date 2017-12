Mit lebender Krippe

MECKENHEIM-MERL. So viele Aussteller wie noch nie hatten sich zum Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft Merl angekündigt. Die Besucher konnten sich über ein vielfältiges Angebot freuen. Auch kulinarisch hatte der Markt am Merler Dom einiges zu bieten.

Von Anita Borhau-Karsten, 05.12.2017

29 Stände, mehr als je zuvor, und eine besondere Vielfalt an Angeboten konnte der Weihnachtsmarkt am Merler Dom am ersten Adventssonntag seinen Besuchern bieten. Die Merler Vereine, darunter die Karnevalsgemeinschaft Merl und Rot-Weiß Merl, sorgten vor allem dafür, dass die Gäste etwas zu Essen und zu Trinken hatten. Auch die Eltern der neuen Merler Kindertageseinrichtung „Apfelbaum“ waren mit einem Stand vertreten und verkauften Plätzchen und Marmeladen, um ihren Kindern besondere Wünsche zu erfüllen. Die lange Liste hing am Stand: Eine Nestschaukel, eine Hängematte, eine Kletterwand und eine Rutsche würden aus Sicht der Pänz den Alltag in der Kita perfekt machen.

Zum ersten Mal beim Merler Weihnachtsmarkt dabei war die Meckenheimerin Birgit Zappel mit Stofftieren und Engeln, „alles Handarbeit“. Schmuck „nachhaltig und schick“, den sie aus alten Kaffeekapseln herstellt, hatte Annette Litterscheid aus Alfter im Gepäck, die ebenfalls zum ersten Mal ihre handgefertigten Accessoires in Merl anbot. Sogar aus Köln ist Keramikerin Margit Görres nach Merl gekommen. Sie bot ihre Arbeiten im Château Merl an, wo auch Schulamith Weil, die Tochter des 2015 verstorbenen Meckenheimer Malers Manfred Weil, Werke und einen Kalender mit Frauenbildnissen ihres Vaters präsentierte.

Als Nikolaus und Engel wandelten Reinhard Dahm und Liesel Windeck über den Merler Weihnachtsmarkt. Zur Freude der kleinen Besucher trug auch die lebende Krippe von Ingo und Alexandra Steins bei, die auch ihre beiden Esel Rübezahl und Aradia dabei hatten.

Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt am Merler Dom von Vize-Bürgermeister Michael Sperling, Ortsvorsteher Michael Sell und Helga Quantius, der Vorsitzenden der Merler Dorfgemeinschaft, die den Markt organisiert hat. Dass weitere helfende Hände für die Veranstaltungen der Merler Dorfgemeinschaft benötigt werden, darauf wies Beisitzer Hans-Georg Redenz noch einmal eindrücklich hin.