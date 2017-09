Zeugen gesucht

Meckenheim/Grafschaft. Am Freitagmorgen kam es auf der A61 kurz vor dem Kreuz Meckenheim zu einem Auffahrunfall. Vier Laster und ein Pkw waren an dem Unfall beteiligt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2017

Rund 500 Meter vor dem Kreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Köln hat es am Freitagmorgen gegen 08.45 Uhr einen Auffahrunfall gegeben. An dem Unfall beteiligt waren vier Lastwagen und ein Auto. Nach Angaben der Polizei Rheinland-Pfalz wurde der 23-jährige Pkw-Fahrer dabei leicht verletzt. Alle Beteiligten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien, der Pkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein bislang unbekannter, flüchtiger Lkw-Fahrer wechselte von der mittleren auf die rechte Spur, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein anderer Lkw musste daraufhin plötzlich bremsen, um nicht auf den ersten Lkw aufzufahren. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten ebenfalls bremsen, doch der letzte Lkw schaffte dies nicht rechtzeitig und fuhr in den vorderen Pkw.

UNfall A61/Kreuz Meckenheim Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Foto: Axel Vogel Unfall A61

Die Feuerwehr Rheinbach war mit Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehr wird zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Lkw und dem Unfallhergang machen können. Hinweise bitte unter 02652/97950 oder pastmendig@Polizei.rlp.de.

Die aktuelle Verkehrslage