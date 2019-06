Mordkommission ermittelt in Meckenheim

Der Parkplatz am Waldfriedhof in Meckenheim.

Meckenheim. Ein 45-Jähriger soll in der Nacht zu Donnerstag den 19-jährigen Freund seiner Tochter mit einem Werkzeug schwer verletzt haben. Auf einem Parkplatz am Waldfriedhof Meckenheim hatte er sie gemeinsam in einem Auto entdeckt. Nun ermittelt die Mordkommission.

Von Jonathan Kemper, 20.06.2019

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen 45-jährigen Mann festgenommen, der den 19-jährigen Freund seiner Tochter mit einem Radmutterschlüssel schwer verletzt haben soll. Nach Angaben der Polizei sei der Mann gegen 3 Uhr nachts auf der Suche nach seiner 17-jährigen Tochter gewesen, die nicht nach Hause gekommen sei. Auf einem Parkplatz des Waldfriedhofs in Meckenheim hätte er sie entdeckt, während diese mit ihrem Freund in dessen Auto saß.

Daraufhin habe der 45-Jährige mit einem Radmutterschlüssel zwei Seitenscheiben des Fahrzeugs zerstört und anschließend auf den jungen Mann eingeschlagen. Ein Zeuge habe Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert, die nach kurzer Zeit eingetroffen sei und den Mann festgenommen habe.

Der 19-Jährige sei bei dem Angriff so stark verletzt worden, dass er nach erster Behandlung durch einen Notarzt ins Krankenhaus verlegt werden musste. Auch die Tochter sei wegen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt worden. "Auf Grund der Gesamtumstände", heißt es in der Mitteilung der Polizei, habe eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts die Ermittlungen aufgenommen.

Der Aussage eines Zeugen nach, der dort am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr mit seinem Hund spazieren wollte, sei die einzige Zufahrt zum Parkplatz zu diesem Zeitpunkt vollständig abgesperrt gewesen. Die Scherben auf dem Boden sowie Blutreste seien mit dem Vorfall in Verbindung zu bringen, bestätigte das Ordnungsamt gegenüber einem GA-Reporter.