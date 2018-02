Wirtschaftspolitik in Meckenheim

MECKENHEIM. Meckenheimer Ausschüsse stimmen Konzept für den Unternehmerpark Kottenforst zu. Firmen, die sich dort ansiedeln wollen, sollen sich unter anderem durch Klimaschutz und Energiesparmaßnahmen und geringen Flächenverbrauch auszeichnen.

Von Anita Borhau-Karsten, 02.02.2018

Ein grünes Profil für Meckenheim – daran arbeiten Rat und Verwaltung bereits seit Jahren. Unter dem Leitziel „Gerne im Grünen leben und arbeiten“ hat die Stadt sich ein neues Logo gegeben, gemeinsam mit den linksrheinischen Kommunen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet und sich mit den Hochschulen der Region, dem Universitätsstandort in Klein-Altendorf, der Nachbarstadt Rheinbach und vielen Gewerbetreibenden zum Netzwerk „bio innovation park Rheinland“ zusammengeschlossen.

Jetzt soll sich dieser grüne Faden auch durch die Erweiterung des Meckenheimer Gewerbegebietes ziehen. Für den neuen Unternehmerpark Kottenforst soll es ein Profilierungs- und Vergabekonzept geben. Firmen, die sich dort ansiedeln wollen, sollen sich durch Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen, die Zugehörigkeit zum Branchencluster „bio innovation“, ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept, durch geringen Flächenverbrauch und eine hohe Zahl an Arbeitsplätzen, aber auch durch eine ansprechende Architektur mit natürlichen Baumaterialien auszeichnen.

In einer gemeinsamen Sitzung haben die Ausschüsse für Stadtentwicklung und Umwelt sowie für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus am Dienstag die Verwaltung mit der Erarbeitung eines solchen Vergabekonzeptes beauftragt.

„Ambitioniert, aber realistisch“ sei eine Gewerbeflächenprofilierung, erklärte Bürgermeister Bert Spilles den Ausschussmitgliedern. „Wir sind die Generation, die ihre Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit treffen und unsere Stadt der Zukunft schon heute gestalten muss“, sagte Spilles.

Dass der hohe Flächendruck in der Region Meckenheim in die Lage versetze, Vergabekriterien zu erstellen, erklärte Wirtschaftsförderer Dirk Schwindenhammer. „Wir wollen unser Gewerbegebiet am Eingangstor der Stadt nicht verscherbeln und ressourcensparend mit den wertvollen Flächen umgehen“, erklärte er. Ziel sei eine hochwertige Entwicklung mit ansprechender Architektur. Auch die Unternehmen würden durch Kostenvorteile, gute Vermarktungsmöglichkeiten und einen Imagegewinn von einem hochwertigen Standort mit Gleichgesinnten links und rechts profitieren, betonte der Wirtschaftsförderer.

Erstinformationen an den Bahnhöfen

Das konkrete Konzept will die Verwaltung Mitte des Jahres den politischen Gremien vorstellen. Auch der von Wolfgang Wackerl – vom Büro für Stadtplanung und strategische Projektentwicklung in Köln – vorgestellten „strategischen Masterplanung des bio innovation park Rheinland“ stimmten die Ausschüsse zu. Diese sieht neben der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft vor Ort vor allem auch eine Verbesserung der Außenwahrnehmung vor. An den „Einstiegsorten“ in den „bio innovation park“ wie den Bahnhöfen sollen Erstinformationen die Orientierung der Ankommenden ermöglichen.

Gestärkt werden soll die Hauptachse durch den Park, die Landesstraßen L 261 und L 158, durch einen begleitenden Grünstreifen, der sich wie ein blühendes Band durch den Park zieht. Als Wiedererkennungsmerkmal sollen bepflanzte Obstkisten dienen. Produkte wie Obst und Gemüse aus dem Rheinland könnten in mobilen „Food-Wagen“ angeboten werden. Für die „erste Reihe“ im neuen Unternehmerpark Kottenforst, die Grundstücke an der Bonner Straße mit großer Außenwirkung, schlug Wackerl Bauten in Holzbauweise oder mit nachwachsenden Rohstoffen vor.

Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept als Grundlage für die Rahmenplanung des neuen Unternehmerparks ist bereits 2010 erarbeitet worden. 2013 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Nach einer Verkleinerung auf Wunsch der Bezirksregierung wurde der Planentwurf erstmals 2016 offengelegt.

Nach weiteren Anpassungen erfolgte die erneute Offenlage 2017. Im Oktober wurden Feststellungs- und Satzungsbeschluss gefasst. Die Genehmigung des Flächennutzungsplans durch die Bezirksregierung erfolgte im Dezember. In Kürze soll er Rechtskraft erlangen. Nach der Vergabe der Ingenieurleistungen wird voraussichtlich im Juni die Rodung des Gebiets erfolgen. Im Oktober sollen die Erschließungsarbeiten beginnen.