Stau auf der A61

Meckenheim. Wegen eines Unfalls auf der A61 am Kreuz Meckenheim kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2017

Am Kreuz Meckenheim kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau. Grund dafür ist ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Der Unfall passierte gegen 16.30 Uhr auf der Überholspur in der Höhe der Abzweigung auf die A565 in Richtung Bonn.

Laut Polizei handelt es sich dabei um einen Auffahrunfall, aus den Unfallfahrzeugen traten Betriebsstoffe aus. Abschlepper für die Bergung der drei Autos sind bereits auf dem Weg.

Die Unfallstelle soll nach Angaben der Beamten gegen 18 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Zurzeit ist die Autobahn an der Unfallstelle einspurig gesperrt, hier gibt es etwa vier Kilometer Stau.

