Beunruhigender Vorfall

Ein unbekannter Mann soll in Meckenheim spielende Kinder fotografiert haben. Die Polizei ermittelt.

Meckenheim. Eltern in Meckenheim sind beunruhigt: Ein Unbekannter soll spielende Kinder aus einem Auto heraus fotografiert haben. Angesprochen wurden sie indes nicht. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

07.06.2017

Ein unbekannter Mann soll in Meckenheim spielende Kinder fotografiert haben. Wie die Polizei auf GA-Anfrage sagte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag. Laut Polizei soll ein Mann aus einem fahrenden Wagen heraus Bilder von Kindern gemacht haben, die auf einer Grünfläche an der Breslauer Straße spielten.

Nach Angaben der Kinder habe der Fotografierende hinter dem Fahrer des Autos gesessen. Angesprochen worden seien die fünf Mädchen und Jungen laut Polizei aber nicht. „Wir nehmen solche Schilderungen ernst“, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei dem GA.

Am Montag hätten die Eltern des ältesten Kindes, das neun Jahre alt ist, Anzeige erstattet. Am Mittwoch sei das Kind im Beisein der Eltern von der Polizei zu seinen Beobachtungen erneut befragt worden. Der Fahrer des silberfarbenen Autos soll blonde Haare gehabt haben, der Mann auf dem Rücksitz schwarze.

Bereits am Freitag soll der Fahrer eines silberfarbenen Wagens einen sechs Jahre alten Jungen in Bonn-Röttgen angesprochen haben (der GA berichtete). Der Sechsjährige kam der Aufforderung, in sein Auto zu steigen, aber nicht nach und fuhr unbeirrt mit seinem Fahrrad weiter.