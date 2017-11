Ordnung auf den Straßen

MECKENHEIM. Die Stadt Meckenheim verstärkt den Ordnungsdienst auf ihren Straßen mit drei neuen Vollzeitmitarbeitern. Das Trio geht auch Streife mit der Polizei.

Von Anita Borhau-Karsten, 05.11.2017

Dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger will die Stadt Meckenheim zukünftig noch mehr Rechnung tragen. Achim Destrait (52) aus Sinzig, Carsten Honnef (41) aus Koblenz und Mike Graudins (26) aus Hennef verstärken seit Oktober den Ordnungsaußendienst der Stadt. Jetzt wurden die drei neuen Vollzeitkräfte von Bürgermeister Bert Spilles und der Leiterin des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Bevölkerungsschutz, Bettina Wilms, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Sie werden aus Gründen der Eigensicherung jeweils zu zweit vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden in der Stadt unterwegs sein. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Durchsetzung der Meckenheimer Stadtordnung, Ruhestörungsdelikte und die Überwachung des Schulcampus mit dem dortigen Glasverbot.

Ihre Präsenz im gesamten Stadtgebiet soll vor allem auch in der dunklen Jahreszeit der Kriminalprävention dienen. Auch gemeinsam mit der Polizei gehen die Außendienstmitarbeiter des städtischen Ordnungamtes einmal pro Woche im Rahmen der Ordnungspartnerschaft der Stadt Meckenheim mit dem Polizeipräsidium Bonn Streife. „Es geht um ein gedeihliches Miteinander – angefangen beim Hundehalter bis zum Parksünder“, erklärte Bürgermeister Spilles.

Vor allem an der Hauptstraße, wo es nach der Sanierung keine Bordsteine mehr gebe, käme es häufig zu unerlaubtem Parken auf dem Bürgersteig, was zur Beeinträchtigung der Geschäftsleute führe. „Wir nehmen keine Parkgebühren in unserer Stadt – man muss nur darauf achten, eine Parkscheibe zu benutzen“, so der Tipp des Bürgermeisters.

Grünes Licht für die Einstellung der neuen Mitarbeiter habe die Politik gegeben, die dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt hatte und somit die Erfolge der bestehenden Ordnungspartnerschaft honoriert habe. Zuvor seien vier geringfügig Beschäftigte mit jeweils nur 8,5 Wochenstunden im Spät- und Wochenenddienst tätig gewesen, berichtete Wilms. Diese hatten überraschend beinahe zeitgleich aus persönlichen Gründen ihre Jobs aufgegeben.

Daraufhin habe die Verwaltung das neue Konzept mit Vollzeitstellen erarbeitet, das eine durchgängigere Präsenz ermögliche. Die drei neuen Stellen sind mit Mehrkosten von knapp unter 100 000 Euro pro Jahr verbunden. Destrait, Honnef und Graudins sind in den ersten vier Wochen ihrer neuen Tätigkeit gemeinsam mit den drei erfahrenen Mitarbeitern des Ordnungsdienstes in Meckenheim unterwegs gewesen, um die Stadt kennenzulernen. Schulungen sollen folgen, zum Beispiel Deeskalationstrainings, damit sie für ihre Aufgaben bestens vorbereitet sind.

„Wir hatten unschöne Zeiten in Meckenheim – diese sind Gott sei Dank lange vorüber“, sagte Wilms. Die Deliktzahlen, vor allem die Einbruchzahlen seien seit Jahren kontinuierlich rückläufig, bestätigte auch Bürgermeister Bert Spilles. Zur Verbesserung der Situation hätten neben der Professionalisierung des Ordnungsaußendienst und der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei auch präventive Maßnahmen beigetragen.

Die Stadt habe den Jugendlichen signalisiert, „dass sie uns wichtig sind“, in die Jugendarbeit investiert und mit der Meckenheimer Garantie für Ausbildung Perspektiven geschaffen. Generell wird der Ordnungsaußendienst jetzt montags bis donnerstags ab 7.30 Uhr bis 23 Uhr und freitags und samstags bis 1 Uhr präsent sein und unter 0 22 25/91 71 10 erreichbar sein.