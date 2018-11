Kommentar zur Meckenheimer Umgehung

Meckenheim. Dass die Bahn jetzt die Pläne für den Bau einer Unterführung am Meckenheimer Bahnhof nach Jahren des Zögerns wieder aus der Schublade holt, um sie den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, ist eine positive Nachricht, findet GA-Redakteur Mario Quadt. Gleichwohl muss das Unternehmen jetzt Tempo machen, damit die Umgehung im Norden Meckenheims realisiert werden kann.

Man muss nicht unbedingt nur an den Berliner Flughafen BER denken, um zu wissen, dass Bauen durch die öffentliche Hand nicht selten zu einer gehörigen Schieflage beim Kosten- und Zeitrahmen führt.Insbesondere was die Zeitschiene angeht, hat sich die Deutsche Bahn beim Meckenheimer Bahnhof nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Mehr als drei Jahre länger als geplant dauerten etwa die Bauarbeiten für die Unterführung am Haltepunkt der S 23 in der Apfelstadt – unter Bauherrschaft der Bahn. Die Hängepartie um den Bau einer Umgehungsstraße dauert allerdings noch länger – sie zieht sich bereits seit zehn Jahren hin.

So lange laufen bereits die Verhandlungen mit der Bahn, die in einer sogenannten Eisenbahnkreuzungsvereinbarung gipfeln sollen. Dieser Kontrakt besiegelt nämlich die Idee, dass die Bahn die beiden Bahnübergänge am Baumschulenweg und an der Kalkofenstraße endgültig einsparen kann. Ohne die Unterschrift der DB ist der Bau der Umgehungsstraße im Meckenheimer Norden somit nicht möglich.

Umso erfreulicher ist es, dass die Bahn jetzt ankündigt, die seit Jahren in den Schubladen liegenden fertigen Pläne für den Bau einer Eisenbahnunterführung unweit des Bahnhofs, dem ersten Schritt zum Bau der Umgehungsstraße, herauszuholen und den aktuellen Richtlinien anzupassen. Dass im Dezember 2022 diese Planungsarbeiten abgeschlossen sein sollen und die Bagger anrollen, ist eine gute Nachricht für alle, die sich durch die Umgehungsstraße eine Entlastung des nicht selten staugeplagten Verkehrs im Zentrum Meckenheims wünschen. Die Bahn muss jetzt endlich Tempo machen, denn letztlich bremst sie durch ihr Nichtstun den Bau der lang ersehnten Straße – und somit einen wichtigen Baustein für die Entwicklung Meckenheims.